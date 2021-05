SpaceX lancera ce soir 52 satellites Starlink et deux petites charges utiles. Regardez-le en direct!

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX lancera sa troisième fusée Falcon 9 dans deux semaines samedi soir (15 mai), avec le lanceur transportant une nouvelle flotte de satellites haut débit Starlink dans l’espace, et vous pourrez regarder l’action en direct en ligne.

La société privée de vols spatiaux lancera 52 satellites Starlink sur l’une de ses fusées, un Falcon 9 baptisé B1058, ainsi qu’un nanosatellite pour Tyvak et un petit satellite radar pour Capella Space.

Le grand voyageur doit décoller du Pad 39A ici au Kennedy Space Center de la NASA en Floride à 18h54 HAE (20h54 GMT).

Vous pouvez regarder le lancement en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de SpaceX, en commençant environ 15 minutes avant le décollage. Vous pouvez également regarder le lancement directement via SpaceX.

Le propulseur de fusée Falcon 9 de SpaceX B1058 lance 60 satellites Internet Starlink dans l’espace depuis le Pad 39A du centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, le 6 octobre 2020. Il s’agissait du troisième vol du booster Falcon 9. (Crédit d’image: SpaceX)

Le vol de samedi est la 15e mission Falcon 9 pour SpaceX jusqu’à présent en 2021 – qui ont toutes volé sur des boosters précédemment utilisés. La mission, appelée Starlink 27, est la troisième mission de ce type à être lancée ce mois-ci et fait suite au dernier vol record de SpaceX qui a décollé dimanche (9 mai). Ce vol mettait en vedette l’un des leaders de la flotte de SpaceX et des plus anciens boosters, le B1051, qui a effectué son 10e lancement et atterrissage – le premier de la flotte de SpaceX à le faire.

La société a lancé une version améliorée de sa fusée Falcon 9 en 2018, dans le but de favoriser la réutilisabilité. En ajoutant de nouvelles fonctionnalités qui permettraient au booster de mieux résister au stress du lancement, la société a déclaré que chaque Falcon 9 serait capable de voler au moins 10 fois avec une rénovation minimale entre les lancements, et 100 fois au total.

Alors que la société vise à remplir sa mégaconstellation en plein essor avec des milliers de satellites à large bande, elle continuera à pousser Falcon 9 à la limite, en réservant les boosters avec le plus de vols à leur actif pour son programme Starlink. (SpaceX transportera ses clients payants sur de nouveaux boosters ou ceux qui ont des vols minimes.)

SpaceX a créé son programme Starlink dans l’espoir de fournir un accès Internet à haut débit aux utilisateurs du monde entier et de contribuer à financer ses ambitions dans l’espace lointain. Le service est destiné aux utilisateurs des zones rurales ou éloignées qui ont peu ou pas de connectivité, bien que tout le monde puisse l’utiliser.

À ce jour, la société a lancé plus de 1 600 satellites à écran plat dans l’espace. SpaceX a estimé qu’il lui faudrait au moins 1 440 satellites dans sa constellation initiale pour commencer à déployer un service commercial. Bien que cela ne se soit pas encore produit, la société travaille à un déploiement commercial plus tard cette année.

Avant de pouvoir offrir un service commercial, SpaceX a été occupé à mettre son programme Starlink à l’épreuve dans le cadre d’un programme de test bêta désormais mondial appelé «Better than Nothing beta». La société rapporte que plus de 500 000 personnes se sont jusqu’à présent inscrites au service.

Les utilisateurs potentiels peuvent payer un petit acompte pour s’inscrire au service maintenant, via le site Web de l’entreprise. Cependant, il peut s’écouler quelques mois avant que le service réel ne devienne disponible.

SpaceX déploie 60 satellites Internet Starlink en orbite après le lancement d’un 10e vol record depuis le complexe de lancement spatial 40 de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride, le 9 mai 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

Une fusée SpaceX Falcon 9 B1058, transportant le satellite de communication militaire sud-coréen Anasis-II, se dresse au sommet du complexe de lancement spatial 40 de la base aérienne de Cap Canaveral, en Floride, pour un lancement le 20 juillet 2020. (Crédit d’image: SpaceX)

Le lancement de samedi marque le 119e vol au total pour le booster Falcon 9 de 229 pieds de haut (70 mètres) de SpaceX. La star de la mission est l’un des chefs de vol de SpaceX: un Falcon 9, sept fois vétéran, au premier étage, désigné B1058.

Ce grand voyageur, orné du logo emblématique du ver de la NASA, a fait ses débuts en 2020 avec le lancement de deux astronautes de la NASA – Bob Behnken et Doug Hurley. Attaché à l’intérieur d’une capsule Crew Dragon, le duo a lancé une mission de deux mois vers la Station spatiale internationale, dans le cadre du vol d’essai Demo-2.

Dans le cadre du programme d’équipage commercial de la NASA, leur vol historique a marqué le retour des vols spatiaux humains du centre spatial Kennedy en Floride depuis la fin du programme de navette en 2011. (Auparavant, la NASA comptait sur la Russie pour transporter ses astronautes.)

Le booster a également lancé un satellite de communication pour l’armée sud-coréenne, la plus grande charge utile de petits satellites jamais livrée en orbite, une capsule cargo Dragon améliorée, et est maintenant prêt à lancer sa quatrième mission Starlink.

Si tout se passe comme prévu, le B1058 décollera tôt samedi soir et environ 9 minutes plus tard, il se posera sur l’un des deux drones de SpaceX, nommé «Bien sûr, je t’aime toujours». En cas de succès, il marquera la 86e récupération d’un premier étage de propulseur depuis que l’entreprise a débarqué son premier en décembre 2015.

Les perspectives météorologiques semblent bonnes pour le décollage de samedi, les prévisionnistes du 45e Escadron météorologique prévoyant une probabilité de 70% de conditions de lancement favorables. Les préoccupations concernent les vents de décollage et le potentiel de cumulus. Les responsables disent également que les états de mer dans la zone de récupération semblent bons.

Il y a une opportunité de lancement de secours, si nécessaire, le dimanche 16 mai, avec une légère amélioration des conditions météorologiques.

SpaceX a déjà déployé son dernier navire de récupération, un navire rose et bleu peint de couleurs vives nommé Shelia Bordelon. Le navire est chargé de récupérer les carénages de charge utile après leur retour sur Terre. Les carénages constituent un matériel de protection en forme de coquille qui protège la charge utile lorsque la fusée monte en orbite.

Une fois que la fusée atteint une certaine altitude, les pièces de carénage sont larguées puis retombent sur Terre. A l’aide d’un logiciel de navigation embarqué et de parachutes spéciaux, les deux pièces atterriront en douceur dans l’océan Atlantique, où elles seront ramassées par le Shelia Bordelon.

