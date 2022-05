Henry Cavill était fier de Natalie Viscuso : il lui a dédié un tendre message

célébrités

Henry Cavill et Natalie Viscuso entretiennent une relation amoureuse depuis un an et il semble que leur amour ne cesse de se renforcer. Connaître le tendre message que l’acteur a dédié à sa petite amie et pourquoi.

© @henrycavillHenry Cavill et Natalie Viscuso

La vie de Henry Cavill a cessé d’être si privée à partir du moment où elle est venue Netflix. L’acteur, qui s’est fait connaître dans le monde entier grâce à son interprétation de Superman, ont réussi à garder le secret sur leur vie privée. Cependant, son arrivée chez le géant du streaming avec Le sorceleur Cela l’a amené à traverser les frontières et à être l’un des artistes les plus connus de l’industrie, au point que l’intérêt de connaître son intimité était également en hausse.

Autrement dit, comme toutes les stars mondiales, Henry Cavill il a dû payer le prix de la renommée internationale : spéculations, théories, rumeurs. En fait, plus d’une fois l’acteur, malgré le fait qu’il soit toujours resté à l’écart des scandales, était lié à différentes femmes. Eh bien, depuis qu’il a commencé à être connu dans le monde entier, non seulement sa carrière s’est développée, mais aussi sa popularité parmi les principaux hommes d’Hollywood.

À tel point que connaître leurs relations était essentiel pour la plupart de leurs fans. Cependant, l’année dernière et après plusieurs mois de commérages, Henry Cavill a confirmé sa relation avec Natalie Viscuso. Au début, cette femme était complètement inconnue, mais plus tard, des détails à son sujet ont été connus : elle est la vice-présidente Images Légendairesc’est pourquoi il a pu rencontrer Cavill.

Cette maison de production était en charge du développement de Enola Holmes, où l’acteur était l’interprète de Sherlock Holmes et partageait l’écran avec Millie Bobby Brown. Malgré tout, au-delà du fait que leur relation a été rendue publique, tous deux ont décidé de continuer à faire profil bas. On sait peu de choses sur leur intimité, au point que la seule chose qui a fuité est la façon dont ils se sont rencontrés. De plus, ils n’apparaissent même pas si proches les uns des autres sur les réseaux sociaux, où aucun d’eux n’est aussi actif.

En tout cas, la vérité est que maintenant Cavill n’a pas pu garder sa fierté dans sa vie privée et a décidé d’exprimer son bonheur à sa petite amie. « Je ne pourrais pas être plus fier d’être ton homme, mon amour.», a écrit l’interprète sur le compte Instagram de Viscuso. La raison de sa joie tient au fait que Natalie vient d’annoncer qu’elle est partie Images Légendaires devenir vice-président de Vertige Divertissement. Un changement qui, selon ses dires, a été très difficile.

C’est pourquoi Henry, qui a été son grand pilier dans ce processus de changement, n’a pas hésité à être tout aussi heureux qu’elle. Et, avec cette petite expression d’amour, l’acteur détruit toute possibilité de rumeurs de crise. C’est que, le fait de ne pas s’afficher dans les réseaux les a amenés à être la cible de spéculations de séparation, mais clairement, tout va plus que bien entre eux deux.

