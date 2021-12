Voici comment Netflix inclurait Andrew Garfield dans une nouvelle saison de Cobra Kai

in

Ils semblent n’avoir rien en commun mais, en réalité, ils ont tout : Andrew Garfield Oui Cobra Kai ils sont les protagonistes de l’actualité de ces dernières semaines. Le premier d’entre eux est redevenu une nouveauté avec les rumeurs de son apparition dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, alors que la série s’apprête à lancer sa quatrième saison. Après que l’acteur se soit déclaré un vrai fan de fiction, la possibilité de le voir à l’écran de Netflix a augmenté de manière significative.

Ce ne serait pas la première fois qu’Andrew Garfield travaillait avec le géant du streaming, puisque cette même année il l’a fait quand il a joué Tic, Tic… Boum !, un film musical réalisé par Lin-Manuel Miranda, qui a mis toutes ses facettes à l’épreuve pour montrer qu’il est l’un des interprètes les plus talentueux et flattés de sa génération. Et c’est précisément dans le cadre de la promotion de ce film qu’il a été incité à mentionner le spectacle.

L’ancien Peter Parker a affirmé être un fan de la série idéale pour les amateurs d’arts martiaux et, quelques jours plus tard, Netflix l’a surpris avec une vidéo pleine de salutations des membres de la distribution. Avec un immense sourire, l’acteur a remercié le geste et a encore une fois répété à quel point il était aimant.et Cobra Kai. De cette façon, ses fans ont été trompés par la possibilité de le voir dans une saison à venir.

le 31 décembre un nouvel opus de la série arrivera mais, auparavant, les producteurs exécutifs Jon Hurwitz, Josh Heald et Hayden Schlossberg ils ont parlé avec Collider de la façon dont ils incluraient l’acteur acclamé, s’il le voulait, pour Cobra Kai. Apparemment, le casting serait ravi ou du moins ceux ont dit les créateurs de la fiction qui se disaient très excités de l’avoir parmi leurs followers.

« Je pense que nous donnerions à Andrew Garfield un look unique, une sensation unique, un angle unique et nous le rendrions différent de tout autre personnage de la série. Peut-être que ce sera dans la série et je ne veux pas risquer de le gâcher en racontant tout« , a déclaré Jon Hurwitz dans l’interview. De son côté, Josh Heald a conclu : «Je le vois comme un méchant, j’ai l’impression que c’est un milliardaire épris de technologie qui rachète tous les concessionnaires automobiles de la vallée”.

