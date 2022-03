in

Selon le Daily Mail, Apple aurait pu gagner 6,5 milliards de dollars en retirant les chargeurs et les écouteurs de l’iPhone de la boîte.

La décision la plus controversée d’Apple ces derniers temps a été retirez le chargeur et les écouteurs de la boîte de vos smartphones, à partir de l’iPhone 12. Évidemment, la raison invoquée par l’entreprise basée à Cupertino pour justifier cette décision est qu’elle réduit l’empreinte carbone de 2 millions de tonnes de déchets électroniques, ce qui équivaut à retirer 500 000 voitures de la circulation.

Mais un récent rapport du Daily Mail remet en cause les bonnes intentions de la firme américaine avec cette mesure, puisqu’il précise que Apple aurait pu gagner plus de 6 milliards de dollars en supprimant les chargeurs et les écouteurs des boîtiers iPhone.

Retirer le chargeur et les écouteurs de la boîte de l’iPhone est très rentable pour Apple

Selon le Daily Mail, Apple aurait pu gagner, au total, 6,5 milliards de dollars en supprimant les chargeurs et les écouteurs des boîtiers iPhonesi l’on ajoute l’argent économisé grâce à cette manœuvre et argent économisé sur l’expédition.

Apple n’est pas à l’abri non plus, et envisage déjà d’utiliser d’anciennes puces pour l’iPhone 14 le moins cher

Ce chiffre de profit d’Apple est le résultat de la multiplication de l’argent économisé sur chaque iPhone grâce à cette initiative, 35 dollarsmultiplié par le nombre d’unités vendues depuis cette mesure, 190 millions.

Mais, les profits d’Apple avec ce mouvement ne s’arrêtent pas là, puisque, selon ce rapport, le géant américain aurait entré un total de 293,4 millions de dollars pour la vente d’accessoires dérivés de l’absence de chargeurs dans les boîtiers de leurs terminaux, puisque les utilisateurs qui souhaitaient recharger leur iPhone plus rapidement ou disposer d’écouteurs filaires comme ceux qui précédaient dans le boîtier devaient payer, au minimum, 19 dollars pour chacun de ces accessoires.

Le nouvel iPhone SE est une bombe à retardement pour Android : les analystes prédisent des ventes spectaculaires

Selon ce même rapport, ces bénéfices Les bénéfices d’Apple ont augmenté et le cours de son action a augmenté et, par conséquent, cette stratégie ne profite qu’à la société américaine, car, malgré le fait qu’ils aient réduit les frais d’expédition des iPhones, les utilisateurs doivent continuer à payer la même chose pour obtenir l’un des terminaux de la firme de Cupertino.

