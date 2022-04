Wil Wheaton répond au snub de la réunion de la prochaine génération à Picard

Wil Wheaton a joué Wesley Crusher sur Star Trek : la nouvelle génération, devenant une sensation parmi les enfants à l’époque. La série a duré sept bonnes saisons sous un casting remarquable dirigé par Patrick Stewart. La série s’est poursuivie avec quatre films, et plus récemment avec la série Paramount+, picard. picard a duré deux saisons sous une production fortement retardée et troublée en raison de la pandémie et est maintenant sur le point de revenir pour une dernière sortie, qui serait également une aventure passionnante dans le temps. La troisième saison de picard revient également avec une surprise, où chaque acteur de La prochaine génération rejoindra Jean-Luc de Patrick Stewart lors de sa prochaine mission. Eh bien, pas tous.

Il s’avère que Wesley Crusher, joué par l’acteur Wil Wheaton, ne rejoindra pas la liste. En fait, il semble être le seul parmi les acteurs principaux à ne pas être invité à revenir à picard. Après que la nouvelle de son camouflet soit parvenue aux fans, plusieurs ont souligné l’ignorance montrée envers sa contribution à la série. Maintenant, reconnaissant les rapports, Wheaton l’a clairement indiqué dans son article de blog et a déclaré qu’il partageait la tristesse des fans de ne pas revenir, mais qu’il était ravi de voir ses amis partager l’écran sur picard. Partageant une séquence de fan-fiction où il a exprimé ce qu’il pense des retrouvailles de Picard et Wesley, Wheaton a écrit :

J’ai lu Internet, comme vous, et je vois que beaucoup de mes collègues nerds sont aussi excités que moi de revoir le casting de TNG. J’ai aussi vu BEAUCOUP de gens – comme, bien plus que je ne l’aurais jamais imaginé – exprimer leur consternation que Wesley n’en fasse pas partie. Je partage une partie de votre tristesse, pour mes propres raisons, mais je choisis plutôt de me concentrer sur à quel point ce sera spécial de revoir ma famille et à quel point ce sera merveilleux d’en parler avec eux dans la Ready Room .

Les membres de retour dans le spectacle comprennent presque tout le casting de La prochaine génération, dont Brent Spiner, Jonathan Frakes, LeVar Burton, Michael Dorn, Gates McFadden et Marina Sirtis. John De Lancie et Whoopi Goldberg ont déjà fait des apparitions sur picarddevenant le premier parmi La prochaine génération casting pour reprendre leurs rôles avec Stewart dans la série Paramount +.

Bien que Wheaton ne reprenne pas son rôle dans la série, il a ouvertement déclaré qu’il faisait toujours partie de la famille via CBS. Star Trek après le spectacle Salle de préparationoù Wil accueille d’anciens membres de la distribution de Star Trek pour parler des épisodes et des intrigues en cours dans des émissions comme Star Trek : Découverte, picard, Prodige, et Ponts inférieurs. Parler aux acteurs de leurs représailles dans l’après-spectacle le maintiendra en quelque sorte en ligne avec Picard Saison 3mais pas exactement comme les fans l’auraient espéré.

Depuis Star Trek : la nouvelle génération terminé, Wil Wheaton a été actif en tant qu’auteur, blogueur et animateur de radio et de podcast. Il a également été narrateur de livres audio pour Prêt joueur un et Prêt joueur deux. L’acteur a également été activement franc sur l’impact de sa renommée précoce sur sa vie personnelle. Son apparition récurrente dans la sitcom La théorie du Big Bang a tiré des éléments de sa vie personnelle aprèsLa prochaine générationsoulignant sa carrière de podcasteur et ses abonnés sur son blog.

Bien que Wheaton ne revienne pas dans son uniforme, son attachement à la franchise perdure et, comme picard et autre Star Trek les productions continuent, qui sait, nous pourrions revoir Wesley Crusher à l’écran.





