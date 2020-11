Couleur Pharrell x Adidas NMD Hu Dropping In « White »: Photos

Les coloris Pharrell x Adidas NMD Hu continuent de se déployer.

Pharrell et Adidas entretiennent une relation de travail depuis un certain temps maintenant et au fil des ans, cela a abouti à de très bonnes baskets. L’une de ces silhouettes est la tristement célèbre Adidas NMD Human Race qui a fait ses débuts il y a quelques années. C’est une sneaker qui a immédiatement attiré l’attention des sneakerheads et au cours des dernières années, nous avons vu de nombreux coloris arriver sur le marché. Avant la fin de 2020, Pharrel et Adidas ont présenté une pléthore de nouvelles offres NMD Hu, et maintenant, une autre est en train d’être taquinée. Dans les images ci-dessous, vous pouvez voir un coloris « Blanc » qui se fondra certainement dans toute la neige que nous recevrons dans quelques semaines. La sneaker a des lacets blancs, un boost blanc et un Primeknit blanc. La seule partie de la chaussure qui n’est pas blanche est la doublure sur la languette et l’intérieur, car cette partie de la sneaker est noire. C’est un joli coloris propre et si vous cherchez à en prendre une paire, vous pourrez le faire à partir du 25 novembre pour 220 € USD. Comme toujours, dites-nous ce que vous en pensez, dans les commentaires ci-dessous. Image via Adidas Image via Adidas Image via Adidas Image via Adidas Image via Adidas