« Euphoria » : le créateur anticipe une deuxième saison « brutale »

Avec « Euphoria », HBO a réussi à présenter au public l’une des séries dramatiques jeunesse les plus acclamées de ces dernières années, surtout après sa manière crue et réaliste de présenter l’angoisse de l’adolescent américain, en plus de jouer avec les limites narratives qui il propose la télévision en utilisant des trames de qualité quasi cinématographique.

Zendaya incarne Rue, une adolescente en plein rétablissement de la toxicomanie qui se lie d’amitié avec un nouvel élève de son école, une jeune fille transgenre nommée Jules (interprétée par Hunter Schafer, qui est également transgenre dans la vraie vie. ).

Après la première de la première saison en 2019, la série a rapidement mérité les éloges de la critique spécialisée, en plus d’acquérir une légion fidèle d’adeptes qui attendent avec impatience ses nouveaux épisodes, dont le développement a été sérieusement retardé en raison de la pandémie.

Sam Levinson, créateur et showrunner de la série, a anticipé via Vogue ses éloges pour Zendaya, qui attend actuellement la première de « Dune » et « Spider-Man : No Way Home », deux des films les plus attendus de la série. année, en plus d’être la plus jeune lauréate de l’histoire des Emmy Awards de la « Meilleure actrice dramatique » à ce jour.

« C’est une saison tellement brutale et ce que j’aime le plus chez Zendaya, c’est qu’elle est capable d’aller dans ces endroits sombres et dès que je l’appelle, elle est derrière le moniteur, mangeant et faisant des farces. Elle est aussi comme une famille », a déclaré Levinson, qui décrit l’actrice comme « l’un des êtres humains les plus terre-à-terre » qu’il connaisse.

Fin 2020, HBO présentait deux épisodes spéciaux, qui suivaient individuellement les personnages de Rue et Jules après le final dévastateur de la première saison, quand ils acceptent tous les deux de fuir ensemble, mais Rue regrette au dernier moment, lui causant une forte rechute, représentée dans une étrange séquence musicale. « Euphoria » devrait reprendre sa diffusion début 2022.