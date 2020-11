Jenna Fischer révèle la vraie raison pour laquelle cette scène pivot de Jim et Pam était si émouvante

Ce moment préféré des fans de Le bureau a été un tournant dans la relation de Jim et Pam – une qui a ému l’acteur Jenna Fischer (et le réalisateur de l’épisode) aux larmes. Jim, qui avait été interviewé pour un poste au siège social, a changé d’avis sur le travail, retournant à Scranton pour demander à Pam de sortir.

Jenna Fischer dans le rôle de Pam Beesly et John Krasinski dans le rôle de Jim Halpert dans «The Office» | Paul Drinkwater / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

« The Office » révèle le discours de cœur à cœur de Jim et Pam

Dans la finale de la saison 3 de Le bureau, il semble que Jim Halpert (John Krasinski) poursuit un nouveau chapitre de sa vie, en interviewant pour un emploi au siège social de Dunder Mifflin.

Les téléspectateurs peuvent voir comment les choses se sont déroulées après que Pam (Fischer), exaltée de marcher sur des charbons ardents dans l’épisode précédent («Beach Games»), ait dit à Jim ce qu’elle ressentait pour lui.

Au cours de l’interview de Jim, on lui a demandé où il se voyait dans 10 ans et les fans voient la conversation qu’ils ont eue après que Pam ait tout laissé échapper à la plage.

Jim demande enfin à Pam de sortir

De retour au bureau de Scranton, c’est comme d’habitude, mais la chaise de bureau de Jim reste vide alors qu’il est à New York pour l’interview.

Dans une scène de tête parlante, Pam partage ses réflexions sur Jim qui obtiendra probablement le poste. Elle est interrompue par lui alors qu’il la surprend avec une question qui la ravit.

«Je n’ai rien entendu, mais je parie que Jim a obtenu le poste», dit Pam dans la tête parlante. «Je veux dire, pourquoi pas? Il est totalement qualifié et intelligent; tout le monde l’aime. Et… s’il ne revient plus jamais, c’est OK. Nous sommes amis et je suis sûr que nous resterons amis. Nous avons juste … nous n’avons jamais eu le bon timing, vous savez? Je l’ai abattu, puis il m’a fait la même chose. Mais tu sais quoi? C’est bon, je vais très bien. Tout va être totalement… »

Jim ouvre la porte et s’excuse auprès de la caméra pour avoir interrompu l’interview. «Euh. Es-tu libre pour le dîner ce soir? », Demande-t-il à Pam. Quand elle dit «Oui», il note: «Très bien, alors c’est un rendez-vous.»

Pam est émue, on dirait qu’elle est sur le point de pleurer, et tente de se recentrer sur l’interview en demandant: «Je suis désolée, quelle était la question?»

CONNEXES: « Le bureau »: Cette scène tendue de Jim et Pam « a souligné leur lien » et a la plus douce histoire, Jenna Fischer a révélé

Il y a une raison pour laquelle Jenna Fischer a commencé à pleurer

Au cours du 18 novembre Bureau Mesdames podcast, Fischer s’est souvenue du tournage de la scène et a expliqué pourquoi elle avait déchiré – cela avait tout à voir avec le réalisateur de l’épisode, Ken Kwapis.

Lorsque la co-animatrice de Fischer, Angela Kinsey, a fait remarquer: «Ken Kwapis a dit que vous l’aviez fait pleurer», a déclaré Fischer dans les coulisses.

«Je dois ce moment à Ken Kwapis et je vais vous dire pourquoi… c’est fou parce que Ken Kwapis, il était une sorte de figure paternelle pour nous», a-t-elle expliqué.

Fischer a eu les larmes aux yeux en pensant à la façon dont le réalisateur était si gentil et merveilleux. «Je pense que nous l’avons obtenu dès la première prise», a-t-elle déclaré à propos de la scène.

Elle a poursuivi: «Nous avions en quelque sorte planifié cela avec la caméra quand elle allait se retourner et quand elle allait me revenir. Alors à ce moment-là, quand la caméra me revient, je regardais en fait Ken Kwapis et il avait les larmes aux yeux et cela m’a fait pleurer et nous venons de partager ce moment, ce moment privé de reconnaissance pour ce voyage de ce personnage. »

Fischer a ajouté: « Et il m’a souri, d’une manière qu’un parent vous sourit quand il est fier de vous. »

Kinsey l’a comparé à un père encourageant: «Tu l’as fait, gamin. Tu l’as fait. »

Fischer se demanda si elle aurait pu avoir cette performance avec un autre réalisateur à la barre, notant: «C’était un moment entre Ken et moi. C’était à propos de mon voyage personnel avec Jenna avec Ken Kwapis dans cette émission.