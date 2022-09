Hasbulla dit qu’il est trop jeune pour sortir avec quelqu’un et penser au mariage

Hasbulla Magomedov a affirmé qu’il était encore trop jeune pour sortir et penser au mariage.

Après la réponse d’Hasbulla, son traducteur a déclaré : « J’y réfléchirai plus tard. Je suis trop jeune. »

Tout cela se produit parce que Hasbulla est actuellement sur sa toute première tournée de conférences, voyageant à travers le monde posant pour des photos et offrant sa sagesse sur une variété de sujets, traducteur en remorque.

Cependant, il existe des règles strictes pour ceux qui souhaitent y assister et prendre une photo.

Par exemple, les femmes ne sont pas autorisées à se faire prendre en photo avec lui en raison de ses croyances religieuses et culturelles.

La célébrité du Daghestan a ajouté une clause de non-responsabilité au dépliant de sa tournée qui disait: «À nos invitées, si vous souhaitez assister [the tour’s official] rencontrer et saluer Hasbulla, vous êtes le bienvenu, mais veuillez reconnaître les limites de la photographie.