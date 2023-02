Nouvelle bande-annonce pour Transformers: Rise of the Beasts: de quoi parle le nouveau film

Pendant Super Bowl LVIIle producteur Paramount Pictures et Porsche a annoncé la nouvelle bande-annonce de »Transformers : le soulèvement des bêtes », étant le prochain épisode de la populaire franchise de voitures qui deviennent des robots.

» Rise of the Beasts » devrait ouvrir dans les salles le 9 juin, avec l’histoire centrée sur un Autobot connu sous le nom de Mirage, étant un modèle de voiture Porsche 911 RS 3.8. Cependant, l’aperçu nous donne également un aperçu d’autres personnages familiers de la franchise comme Optimus Prime et Bumblebee.

Le prochain film sera le septième épisode de la franchise »Transformers », réalisé par caple de steven, qui a déjà joué avec Michael B. Jordan et Sylvester Stallone dans la suite « Creed II ». L’histoire est décrite comme une aventure autour du monde qui introduira trois nouvelles factions Transformers : les Maximals, les Predacons et les Terracons.

Ça pourrait aussi vous intéresser : Nouveau trailer pour Scream 6 : connaître son casting complet et quand il sortira







Dans des interviews précédentes, Caple a révélé qu’il s’était inspiré de films d’action emblématiques des années 90 comme « Terminator 2 » pour réaliser « Transfoerms : Rise of the Beasts ». « La lourdeur du métal, si vous voulez, tout cela joue dans le film », a-t-il expliqué. « Donc, je pense que lorsque vous regardez notre film et regardez où nous le prenons, nous voulons apporter cette expédition classique, ce voyage classique à travers New York et où nous allons à partir de là. »

Le film mettra en vedette Antoine Ramos et Dominique Fishback, qui joueront les rôles respectifs de l’expert en électronique Noah Diaz et de la chasseuse d’artefacts Elena Wallace. De même, le doubleur canadien, Pierre Cullenincarnera à nouveau Optimus Prime, un personnage qu’il interprète depuis 1984 en anglais.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Nouvelle bande-annonce de Rise of the Pink Ladies: de quoi parle la série préquelle de Grease

Parmi les autres acteurs du casting figurent Michelle Yeoh, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michaela Jaé Rodriguez, Pete Davidson, Liza Koshy, Luna Lauren, Tobe Nwigwe, Cristo Fernández, John DiMaggio et David Sobolov.

»Transformers: Rise of the Beast » sortira en salles le 9 juin.