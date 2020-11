Bugsnax est l’un de ces types de jeux que vous souhaiteriez pouvoir changer la météo sur un coup de tête, mais vous ne pouvez pas. Le temps est dans le sort des dieux Bugsnax; J’espère juste que vous aurez de la chance et que vous obtiendrez la bonté aquatique du ciel. Bien qu’il existe un moyen d’augmenter les chances qu’il pleuve, c’est juste un moyen d’attendre plus rapide.

Bugsnax Comment faire pleuvoir

Malheureusement, dans Bugsnax, vous ne pouvez pas faire pleuvoir manuellement, mais il existe un moyen de le faire pleuvoir plus rapidement en dormant vos journées à Snaxberg. Sauter des jours ne change rien au jeu, alors dormez jusqu’à ce qu’il pleuve!

Comme il y a 100 Bugsnax à capturer sur l’île de Snaktooth, il y a beaucoup de choses à vous occuper. Cependant, l’élément principal de Bugsnax est de trouver les moyens de capturer chacun d’eux, car chacun nécessite une approche différente. Cela pourrait être aussi simple que de trouver la bonne sauce qui leur plaît. Par exemple, un Bunger aime le ketchup ou un Sandopede adore la vinaigrette!

Une fois que vous progressez plus profondément dans le jeu, les moyens de capturer les bugs ressemblent davantage à des Pokémon dans un sens – certains ne sortent que la nuit, d’autres ne sortent que pendant différents types de temps, comme la pluie. La pluie peut arriver à tout moment; c’est complètement aléatoire, donc attendre le jour où il pleut peut devenir une corvée fastidieuse, surtout si le dernier des Bugsnax dont vous avez besoin n’apparaît que lorsqu’il pleut.

Il y a un moyen de faire tomber la pluie plus rapidement, et c’est en retournant à Snaxburh et en dormant jusqu’à ce qu’il commence à pleuvoir. C’est la meilleure solution que vous avez dans le jeu pour obtenir le temps que vous souhaitez! Toutes les quêtes et quêtes secondaires traînent quel que soit le nombre de jours que vous passez à dormir, alors zzz!