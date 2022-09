La baleine réintroduira Brendan Fraser : « Je voulais être réintroduit »

Le drame à venir du réalisateur Darren Aronofsky, La baleine, réintroduira l’acteur bien-aimé Brendan Fraser, ce que Fraser lui-même voulait vraiment faire. S’adressant à Vanity Fair, Fraser a évoqué la possibilité de jouer un personnage si différent dans La baleine de ce que lui et le public ont l’habitude de voir, ce qui a fait La momie star l’acteur parfait pour le rôle.

« Il a dit qu’il voulait qu’un acteur se réintroduise. Et je voulais être réintroduit. Je voulais savoir de quoi j’étais capable. »

La baleine trouvera Brendan Fraser jouant un personnage loin « en dehors de lui-même », c’est exactement pourquoi Aronofsky le voulait en premier lieu. La baleine trouvera Brendan Fraser à la tête de la dernière sortie de Darren Aronofsky dans le rôle de Charlie, un homme d’âge moyen de 600 livres qui tente de renouer avec sa fille de 17 ans. Les deux se sont séparés après que Charlie ait abandonné sa famille pour son amant gay, qui est décédé plus tard, ce qui a conduit Charlie à manger de façon excessive par douleur et culpabilité.

Fraser sera transformé en Charlie grâce à une combinaison de prothèses élaborées et naturalistes (une approche qui a déjà rencontré quelques critiques). L’acteur a révélé les détails de sa réaction en voyant le costume prothétique de Charlie sur un mannequin, disant qu’il « était si beau et si saisissant » et a estimé qu’il appartenait au musée Tate Modern de Londres.

Charlie a été créé par Adrien Morot, nominé aux Oscars, spécialisé dans les effets de maquillage numériques et collaborateur de longue date de Darren Aronofsky. Des efforts ont été faits « pour assurer une transformation empathique et réaliste », ce qui comprenait une collaboration étroite avec l’Obesity Action Coalition.

« La pièce du torse ressemblait presque à une veste droite, avec des manches qui continuaient, peintes à la main, pour avoir l’air identique à la peau humaine, jusqu’aux cheveux frappés à la main », a révélé Fraser.

L’acteur a qualifié le costume de « encombrant, pas vraiment confortable » et portait souvent 50 à 300 livres supplémentaires pendant le tournage, avec plusieurs personnes sur place pour aider l’acteur dans ses mouvements.





La baleine est une partie majeure de la Brenaissance

A24

Écrit par Samuel D. Hunter et basé sur sa pièce du même nom, La baleine met en vedette Hong Chau, Samantha Morton et Ty Simpkins aux côtés de Brendan Fraser avec Sadie Sink, qui est surtout connue pour avoir joué dans Netflix Choses étranges et le Rue de la peur trilogie, mettant en vedette Ellie, la fille de Charlie.

En parlant de réintroduction, La baleine n’est qu’un des nombreux projets en cours pour Brendan Fraser et sa réémergence, surnommée la Brenaissance. La momie La star est prête à jouer dans le prochain western de Martin Scorsese Les tueurs de la fleur de lune aux côtés des icônes d’acteur Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Le film détaille une période au cours de laquelle plusieurs membres de la tribu Osage aux États-Unis ont été assassinés dans des circonstances mystérieuses dans les années 1920, déclenchant une enquête majeure du FBI impliquant J. Edgar Hoover.

Fraser devrait également jouer aux côtés de Josh Brolin, Peter Dinklage et Glenn Close dans la comédie Frèreset diriger la prochaine Derrière le rideau de la nuit. Malheureusement, le vilain tour de Fraser Fille chauve-souris est désormais peu susceptible d’être vu en raison de l’annulation surprise du film.

La baleine doit faire ses débuts au Festival du film de Venise le 4 septembre, et sortira ensuite en salles le 9 décembre, par A24.