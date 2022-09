Sugar a lancé une série de tweets affirmant que les gens « regardaient le golf et le tennis à la maison » alors qu’ils devraient travailler et a affirmé que le contribuable (qui comprend les personnes travaillant à domicile) payait la facture.

D’autres ont suggéré que sa position était trop généralisée, arguant que le travail à domicile – ou un hybride de travail à domicile et d’être au bureau – fonctionnait bien pour de nombreuses personnes, pour un certain nombre de raisons.

L’un d’eux a écrit: « Qu’en est-il des gens qui travaillent à domicile qui ne sont pas des paresseux et qui font des heures et des heures supplémentaires non rémunérées parce qu’ils sont dévoués à leur travail et croient que, puisqu’ils gagnent du temps sur les voyages, ils feront le plus travailler pour aider leur entreprise ? Répondez à celle-là. »