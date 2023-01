Harrison Ford a parlé de la série 1923 qui sortira bientôt en Amérique latine

in

Harrison Ford est toujours aussi actif à 80 ans et participe en 1923, à la série prequel de Yellowstone, dont il livre quelques détails. Faites attention!

Harrison Ford est l’un des noms les plus en vogue de l’industrie cinématographique hollywoodienne avec des rôles dans des franchises emblématiques telles que Star WarsIndiana Jones Oui Coureur de lame. Cet acteur de 80 ans reste actif et faisait partie d’un intéressant projet de Paramount+: 1923une série préquelle au populaire pierre jaune qui joue Kévin Costner.

Ce grand acteur de cinéma a enregistré une série télévisée inoubliable dans le Wyoming, Montana. Cette fois, le projet vient du créateur de l’émission à succès pierre jaune, taylor sheridan. Pour sa nouvelle préquelle, 1923a écrit le personnage principal en pensant spécifiquement à Harrison Fordune icône hollywoodienne qui donne son quota d’intensité à un rôle cadré dans un contexte unique.

La série avec Harrison Ford à ne pas manquer

1923 est l’histoire de l’Ouest américain après la Première Guerre mondiale. Harrison Ford joue Jacob Dutton, un éleveur et parent éloigné du personnage dans Kévin Costner dans pierre jaune. La femme de Jacob est jouée par une autre star de cinéma, Hélène Mirren. La série est vraiment brutale mais en même temps elle a une part de réalisme qui captive le spectateur. Les spécialistes de Tomates pourries ils attribuent une acceptation de 91% et le public 75%.

« Helen était une grande partie de l’appel pour moi. Parce que même si nous racontons l’histoire de la condition de l’Occident à cette époque particulière, 1923, il y a aussi une relation centrale très importante ici entre mari et femme. Le mariage que nous décrivons est celle d’une association vraiment profonde, très complexe entre ces deux personnes »fait remarquer Harrison Ford parler avec CBSNews.

La série est produite à l’ancienne, sur place, sans effets VFX et sans relief des éléments. « Ce vent qui soulève nos jupes est un vrai vent »dit Ford. « Quand nous étions là pendant la scène, et que le vent hurlait, et avec un facteur de refroidissement éolien, il faisait moins 21 degrés. »a révélé l’acteur qui a donné vie à Han Solo au cinéma. 1923 sortira sur les écrans latino-américains du 29 janvier au Paramount+.

