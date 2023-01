Smallville Star veut devenir Green Arrow pour le nouveau DCU

Smallville était l’une des premières séries de super-héros en direct qui est devenue suffisamment populaire pour créer son propre univers. L’émission vedette de Tom Welling a été un succès qui s’est terminé en 2011 après 10 saisons suite aux aventures d’un jeune Clark Kent avant de devenir l’homme d’acier.





Outre sa propre version de Superman, la série comprenait un tas d’autres personnages de DC, des méchants aux héros, et a même eu la chance de montrer sa propre Justice League. Kyle Gallner faisait partie de cette équipe, jouant Bart Allen ou une version alternative de The Flash.

Maintenant, il semble que l’acteur soit prêt à revenir dans la franchise, mais il veut le faire en jouant un personnage différent. Dans ce cas, Gallner adorerait porter le costume de Green Arrow, joué par Justin Hartley dans la série et plus récemment par Stephen Amell dans le Arrowverse.

Par TwitterKyle a répondu au tweet de James Gunn sur le casting de DC et a donné de nombreuses bonnes raisons pour lesquelles il devrait être celui qui jouerait le héros, y compris une vidéo de lui-même montrant ses talents de tir à l’arc :





Green Arrow fera-t-il partie de l’avenir de DC ?

Green Arrow a été l’une des rares absences emblématiques du plan passé pour l’univers étendu de DC, avec Green Lantern. Au lieu de cela, Zack Snyder a concentré son histoire sur Superman, Batman et Wonder Woman, faisant équipe plus tard avec Cyborg, Aquaman et The Flash. Bien sûr, l’idée était d’introduire le reste des héros populaires à l’avenir, mais cela n’arrivera pas. Du moins pas comme Snyder l’avait prévu.

Avec un nouvel ensemble de visages prêts à monter à bord et à prendre en charge les principaux héros de la franchise, il y a de grandes chances que nous ayons enfin la chance de voir une version live-action d’Oliver Queen sur grand écran. En fait, les fans cherchaient l’homme parfait pour jouer le rôle.

Alors que beaucoup demandent le retour de Stephen Amell, comme ils l’ont fait avec Grant Gustin au milieu des scandales d’Ezra Miller, certains ont d’autres options en tête. Depuis longtemps maintenant, Fils de l’anarchie Charlie Hunnam a été un favori des fans pour devenir Green Arrow. Dans des images récentes du prochain film de Zack Snyder, Rebel Moon, Hunnam apparaît portant une cape qui a rendu les fans de DC fous parce que son look ressemblait beaucoup au personnage.

Mais Charlie n’est pas le seul à être invité à jouer le rôle. Après sa fabuleuse performance sur Elvis, Austin Butler est devenu un concurrent sérieux. Dans une récente interview au Podcast heureux, triste et confusl’acteur a en effet évoqué la possibilité de rejoindre le monde des super-héros :

« J’ai trouvé fantastique ce que Robert Pattinson a fait avec Batman ! Il existe de nombreuses façons élégantes et passionnantes de le faire ».

On ne sait pas encore si Butler rejoindra le genre tentaculaire des films de super-héros, bien que les fans puissent espérer voir à la fois Butler et Gallner dans la nouvelle DCU.