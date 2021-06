Harley Quinn : DC a supprimé une scène de sexe entre Batman et Catwoman

La série animée de Harley Quinn a eu un très bon accueil parmi les fans de CC abordant des thèmes adultes et montrant des séquences d’un degré élevé de violence. Le clown psychotique s’est frayé un chemin dans ce médium en se détachant du Joker tout en réalisant un développement ultérieur en tant que personnage. De l’interprétation de Margot Robbie dans Suicide Squad, Harley a gagné en popularité et la troisième saison de son émission va maintenant arriver.

Malgré le succès, il y avait controverse entre DC et Justin Halpern, producteur de Harley Quinn, que je voulais montrer dans la série une scène de sexe entre Batman et Catwoman. La marque n’était pas d’accord avec cette idée et l’a complètement abandonnée. Les raisons?

Il n’y aura pas de sexe entre Batman et Catwoman dans Harley Quinn







« C’est incroyablement gratifiant de pouvoir utiliser ces personnages qui sont considérés comme des méchants parce que vous avez tellement plus de possibilités. Un exemple est que dans la troisième saison, nous avons eu une scène de sexe entre Batman et Catwoman. CC il nous a interdit de le faire »Le producteur a révélé dans une conversation avec Variety.

Les dirigeants de la marque ont déclaré au producteur que la scène nuirait à la vente de jouets de Homme chauve-souris, l’une des entreprises fortes de CC. Vous le savez tous Bruce Wayne maintient une image publique de Playboy et sa sexualité ne doit pas être niée. Au moins dans un produit destiné à un public adulte.

Au Le Chevalier Noir le personnage a fait une croisière avec un groupe de danseurs russes, dans Batman revient la tension sexuelle entre Michael Keaton et Michelle Pfeiffer est indéniable, alors qu’en Batman contre Superman on le voit au lit en compagnie d’une femme et d’un vin vide de la veille. Bruce Wayne il a des relations sexuelles et les fans adultes devraient pouvoir être témoins de cette réalité.

La troisième saison de Harley Quinn atteint HBO Max à la fin de l’année ou au début de 2022.