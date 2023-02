Bad Bunny et Kendall Jenner se suivent-elles sur Instagram ?

célébrités

Bad Bunny et Kendall Jenner ont été vus en train de s’embrasser dans un club privé de Los Angeles, selon des témoins.

© InstagramKendall Jenner et Bad Bunny ont déclenché des rumeurs d’une nouvelle romance

Kendall Jenner et Bad Bunny ont déclenché toutes les rumeurs d’une nouvelle romance à la Hollywood après qu’une page de divertissement ait affirmé que le couple a été vu en train de s’embrasser dans un club privé à Los AngelesCependant, mais Kendall et Bad Bunny se suivent-ils sur Instagram ?

Et c’est que, malgré les témoins cités, qui assurent même que la chanteuse portoricaine et le mannequin du clan Kardashian Jenner ont quitté les lieux à seulement deux minutes d’intervalleil n’y a pas de photos, donc il n’y a aucune preuve de la rencontre amoureuse des deux stars.

Jusqu’au moment, la seule preuve présentée était quand ils ont surpris Bad Bunny et Kendall Jenner en train de monter dans leurs voitures respectives. Bien que Kendall ait couvert son visage d’un foulard pour ne pas être clairement identifié.

+ Est-ce que Bad Bunny et Kendall Jenner se suivent sur Instagram ?

Malgré la fureur causée par la possibilité que Kendall et Bad Bunny aient une liaison, ils n’ont laissé aucun indice ni détail, car Kendall a non seulement complètement couvert son visage pour quitter le club, mais elle ne suit pas non plus Bad Bunny sur Instagram.

Pour sa part, Bad Bunny ne suit personne sur son compte Instagram, donc non, Kendall Jenner et le bad bunny ne se suivent pasdu moins dans ce réseau social. Kendall, cependant, suit son ex-petit ami, Devin Booker, avec qui il aurait rompu l’année dernière. Devin, qui est basketteur, suit également le mannequin sur Instagram.

