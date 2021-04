Le studio «  Laika  » fera le saut vers l’action en direct avec un thriller

Mobistoxx Chaise gaming CARRY inclinable rouge/noir avec led

D'un confort et d'une robustesse à toute épreuve, cette chaise fera plaisir à tous les gamers. Grâce à son siège d'assise et son dossier en éco-cuir, complété par des parties plus moelleuses aux extrémités, les longues parties de jeu ne vous feront plus mal au dos. Son dossier est inclinable vers l'arrière