Vikings: 6 personnages basés sur la vraie vie

Vikings C’est l’une des rares séries qui, tout au long de ses six saisons, a non seulement raconté l’histoire, mais, avec elle, a englobé le drame, les guerres, le sang et beaucoup d’émotion. Au-delà de la teinture fictive qui a été donnée en grande partie, les personnages ont peu à peu réussi à gagner une place dans le cœur des utilisateurs.

Bien que beaucoup de choses qui Vikings il s’est concentré sur des situations qui se sont produites dans la réalité. En fait, de nombreux personnages qui apparaissent dans la série sont inspirés de véritables personnages historiques qui, aujourd’hui, sont redevenues d’actualité grâce à leur adaptation à la fiction. De Spoiler, nous vous succédons.

Personnages de Vikings qui existaient dans la vraie vie:

1. Ragnar Lothbrok:

Il est déjà confirmé que le protagoniste des premières saisons existait dans la vraie vie. Mais, on pense que le personnage qui a été créé pour Vikings est une compilation de divers personnages historiques.

Travis Fimmel comme Ragnar. Photo: (travisfimmel)



Par exemple, pendant la bande, il est le premier à atteindre la France et l’Angleterre, mais dans l’histoire on pense qu’il a été le premier à revendiquer les terres des territoires conquis. Cependant, il existe également des preuves qu’il a épousé Lagertha, Aslaug et la princesse Thora.

2. Lagertha:

Il est l’un des personnages les plus respectés du peuple viking grâce à sa détermination et son indépendance. Cependant, dans la vraie vie, elle n’est mentionnée que dans le texte du XIIIe siècle Saxo Grammaticus Gesta Danorum.

Katheryn Winnick comme Lagertha. Photo: (Netflix)



De plus, les historiens affirment que Ragnar a rencontré Lagertha lors d’une bataille et est tombé follement amoureux du guerrier et que c’est à ce moment-là qu’ils se marient et ont des enfants.

3. Floki:

On sait que son histoire est l’une des plus réelles. Il était considéré comme le premier Viking à arriver intentionnellement en Islande, et bien que d’autres Scandinaves aient découvert la ville avant lui, c’était accidentellement.

Gustaf Skarsgård comme Floki. Photo: (IMDB)



Selon la série, Floki ne se rendra pas en Irlande avant la cinquième saison, donc les quatre premières éditions de son histoire sont composées. De plus, d’après ce que l’histoire dicte, ce nordique a déménagé dans la région avec sa famille, qui dans la série est déjà morte quand il le fait.

4. Peau de fer Bjorn:

Il est l’un des rares personnages plus proche de la réalité et est également considéré comme l’un des enfants possibles de Ragnar avec Aslaug et non Lagertha. Il fut également le conquérant et navigateur qui fonda la dynastie Munsö en Suède.

Alexander Ludwig est Bjorn. Photo: (IMDB)



5. Rouler Lothbrok:

Dans la série Rollo est le frère de Ragnar, mais dans la vraie vie, il n’a rien à voir avec sa famille. Est-ce que c’est, il est né trois décennies après les événements qu’il raconte Vikings et, il est considéré comme l’assaillant de la France en l’an 885 et la fondation du duché de Normandie.

Clive Standen est Rollo. Photo: (IMDB)



6. Aslaug:

Malgré Lagertha, Aslaug a aussi vraiment existé, bien que son histoire frise la mythologie. Elle a été élevée par des paysans qui l’ont trouvée abandonnée et ont couvert son visage de terre pour cacher sa beauté.

Alyssa Sutherland est Aslaug. Photo: (IMDB)



Cependant, dans la vraie vie, elle était la troisième femme de Ragnar, pas la deuxième, et de plus, ses vrais enfants sont: Ivar, Hvitserk, Sigurd et Bjorn.