Sam Raimi explique pourquoi il a créé la trilogie «  Spider-Man  »

Après deux redémarrages et un film d’animation (lauréat d’un Oscar), il est peut-être facile pour beaucoup de ne pas accorder une attention particulière au travail qui Sam Raimi joué dans la trilogie « Homme araignée», Ce qui serait une grave erreur. Après tout, ces films ont été réalisés bien avant que les super-héros ne fassent partie des tendances narratives du cinéma et de la télévision.

Le travail de Raimi a un sérieux incontestable dans la manière dont il a décidé d’adapter l’histoire de Peter Parker, peut-être avec des résultats douteux dans leur troisième opus, mais cela n’enlève rien au fait que pendant longtemps, ils ont été de grandes références dans l’industrie des blockbusters d’action.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de « Shazam » souligne l’étrange ‘effet Mandela’ sur le film

Lors d’une session de questions et réponses à Reddit, le créateur de « Evil Dead»A été interrogé sur les raisons qui l’ont conduit à adapter le personnage de Marvel Comics, présentant une réponse extrêmement émouvante.

«J’ai réalisé le premier ‘Spider-Man’ parce que je suis un grand fan du brillant personnage de Stan Lee. Peter Parker et Spider-Man ont joué un rôle important dans mon adolescence. J’ai trouvé très émouvant combien il a sacrifié pour les autres. Combien il a travaillé dur pour protéger des innocents. Et alors qu’elle devait s’occuper de sa tante May et faire ses devoirs », explique le cinéaste.

Raimi assure que le sens du «sacrifice de soi» a toujours résonné en lui, décrivant le personnage comme «une très bonne personne» et qu’il est facile de s’identifier à des personnages aux histoires compréhensibles comme Peter Parker, «qui nous rappellent ce dont nous sommes capables. faire « .

Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ont besoin de se rappeler le bien que vous êtes capable de faire. Maintenant, sortez et faites quelque chose à ce sujet.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Mark Hamill révèle les dangers de faire sa voix de Joker en public

Sam Reimi revient à nouveau dans le genre des super-héros de la main de Marvel à travers « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », une bande actuellement en tournage, préparant sa première pour le 23 mars 2022.