Lana Del Rey: Ce cinéaste l’a dirigée lors de l’enregistrement de «  Young and Beautiful  »

Lana Del Rey ne diffuse pas seulement de la musique non conventionnelle – elle crée parfois de la musique d’une manière non conventionnelle. Lors de l’enregistrement d’un de ses morceaux, «Young and Beautiful», un cinéaste célèbre l’a dirigée. Voici l’histoire inhabituelle de l’un de ses plus grands succès.

Lana Del Rey a travaillé avec un réalisateur avec un style similaire au sien

Del Rey a un son et un style qui lui sont vraiment propres. Dans plusieurs de ses chansons, elle incorpore des éléments de production hip-hop et d’autres genres modernes. Cependant, ses paroles sont résolument rétro. Par exemple, ses chansons incluent des remerciements à tous, de Dennis Wilson des Beach Boys au classique de Noël de John Lennon «Happy Xmas (War Is Over)» en passant par le film d’Orson Welles Citoyen Kane. C’est tout à fait normal qu’elle ait collaboré avec un réalisateur qui combine de la même manière l’ancien et le nouveau dans ses films.

Baz Luhrmann est principalement connu pour des films comme Roméo + Juliette et Moulin Rouge!. Beaucoup de ses films ont des anachronismes intentionnels. Par exemple, Roméo + Juliette fait parler des personnages dans un dialogue shakespearien dans un décor des années 1990 alors que Moulin Rogue! se déroule dans les années 1890 mais comprend des chansons de Dolly Parton, The Beatles et David Bowie.

Luhrmann a adopté une approche similaire à son drame historique le plus récent, Gatsby le magnifique. Situé dans les années 1920, la bande originale du film intègre des genres modernes comme le rock alternatif, le dubstep et le hip-hop. Del Rey a publié une chanson pour la bande originale du film intitulée «Young and Beautiful».

Comment Baz Luhramann a réalisé ‘Young and Beautiful’

Lors d’une interview avec Interscope Records, Luhramann a déclaré qu’il dirigeait la performance vocale de Del Rey pendant qu’elle enregistrait le morceau. Il a trouvé l’expérience intime.

Luhrmann a expliqué plus en détail la création de la chanson. «Elle et son co-auteur-compositeur Rick Nowels ont écrit cette chanson et – comme le xx, qui est venu, a regardé le film et a marqué sur place – Lana a chanté au film», a-t-il déclaré à GQ. «Nous voulions avoir le sentiment que l’amour entre Gatsby et Daisy n’arrive que quelques jours, comme il y a cinq ans; ce sont des enfants.

Il a ajouté: «Cela devait donc ressembler à la romance juvénile; J’avais l’impression que c’était leur chanson. [speaks lyrics] «M’aimeras-tu encore quand je ne serai plus jeune et belle. C’est la chanson que ferait un jeune amour. Mais maintenant, ils ne sont plus jeunes. Elle est mariée, il a 30 ans. La chanson est censée être exactement le contraire [of Gatsby and Daisy’s current relationship]. C’est comme si deux enfants disaient: «Nous serons toujours amoureux». L’amour du champagne, tu sais? Mais bien sûr, la vie a une manière de s’écrire.

Comment le monde a réagi à ‘Young and Beautiful’

Alors, la combinaison de Luhrmann et Del Rey a-t-elle porté ses fruits? «Young and Beautiful» a atteint la 22e place du Billboard Hot 100, ce qui en fait l’un de ses plus grands succès. Par la suite, Del Rey a contribué à de nombreux autres albums de bandes sonores. Del Rey a adopté une approche inhabituelle de «Young and Beautiful» et cela a eu un impact inhabituel.