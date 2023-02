Hange, de Shingeki no Kyojin : faits curieux que vous ne saviez peut-être pas

L’une des franchises de mangas et d’animes les plus populaires de ces dernières années est sans aucun doute »Shingeki no Kyojin », histoire créée par le mangaka hajime isayama qui a conquis un grand nombre de fans à travers le monde pour son histoire incroyable et ses personnages profonds.

Bien que l’anime de » Shingeki no Kioji » ait de nombreux personnages intéressants, l’un de ceux qui se démarque le plus est hange zoëcar bien que tous les personnages aient leur sexe bien défini, Isayama lui-même a déclaré que Hange est le seul dont le sexe n’est pas officiellement déterminé, laissant chaque lecteur le percevoir (ou elle) à son imagination.

Hange est un commandant du Survey Corps et un ancien chef d’escouade qui a mené des enquêtes sur les Titans dans l’histoire de l’anime, ayant un grand intérêt pour le protagoniste Eren Jeager en raison de sa capacité à se transformer en Titan.

Parce qu’Isajama a pris la décision de ne pas donner à Hange un genre défini, lors de la traduction du manga dans d’autres langues, l’éditeur kodansha il a décidé d’omettre délibérément les pronoms qui pourraient déterminer le sexe du personnage, de sorte que même l’histoire elle-même évite d’appeler Hange après lui.

Même avec cela, Isayama a publié de faux volumes du manga où ils révèlent le vrai sexe de Hange pour confondre le public, bien que de nombreux fans aient remarqué que dans » Shingeki no Kiojin », il est interprété comme une femme. Dans le film d’animation en direct, Hange est joué par une actrice aux traits féminins plus prononcés.

En tant que combattant contre les titans, on dit que Hange est très sombre lorsqu’il est en colère, ayant une grande force. En plus de cela, il possède une grande personnalité amicale et hyperactive, étant la première personne de la Légion à essayer d’être amical avec Levi, formant une amitié étroite avec lui.

Bien qu’il fasse partie de sa conception, Hange n’utilise pas réellement ses lunettes, car il ne les utilise que comme méthode de protection.

Sans aucun doute, Hange Zoe est restée dans l’esprit et le cœur de tous les fans de » Shingeki no Kiojin », car bien qu’elle n’ait pas un rôle aussi important que les autres personnages, elle est la préférée de beaucoup.

