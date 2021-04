Un atterrisseur japonais ispace transportera le rover lunaire des EAU sur la surface lunaire en 2022

Deux autres pays rejoindront le club d’atterrissage sur la lune l’année prochaine, si tout se passe comme prévu.

Le robot lunaire Rashid des Émirats arabes unis (EAU) sera livré à la surface lunaire en 2022 par HAKUTO-R, un atterrisseur construit par le Société japonaise ispace , ont annoncé les membres de l’équipe de mission aujourd’hui (14 avril).

La prochaine mission lunaire Emirates sera le premier atterrissage sur la lune pour le monde arabe et pour le Japon. À ce jour, seuls trois pays ont fait atterrir en douceur un vaisseau spatial sur la lune – les États-Unis, l’Union soviétique d’alors et la Chine.

L’annonce d’aujourd’hui représente également un changement de calendrier important pour la mission lunaire Emirates. Quand les EAU a annoncé le projet pour la première fois l’automne dernier , la date de lancement cible était 2024.

« Nous sommes honorés que le MBRSC ait confié au service de transport de charge utile lunaire d’ispace le rôle clé dans la réalisation de ce moment historique pour les Émirats arabes unis », a déclaré le fondateur et PDG d’ispace, Takeshi Hakamada, dans un communiqué, faisant référence au centre spatial Mohammed Bin Rashid. L’agence spatiale des EAU, fondée en 2006.

« Le monde entier regardera notre atterrisseur commercial transporter le rover Rashid sur la lune », a ajouté Hakamada. « Nous sommes heureux de faire progresser la collaboration entre les Émirats arabes unis et le Japon dans l’exploration spatiale, ainsi que d’inspirer davantage de collaborations pour l’exploration lunaire entre le secteur public et commercial à travers le monde. »

La mission lunaire Emirates enverra les 22 livres. (10 kilogrammes) Rashid à un lieu équatorial sur le côté proche de la lune. Le site d’atterrissage final n’a pas encore été annoncé.

Le petit rover à quatre roues étudiera son environnement pendant au moins un jour lunaire, soit environ 14 jours terrestres, à l’aide d’une caméra haute résolution, d’une caméra thermique, d’un imageur microscopique et d’une sonde de Langmuir. Ce dernier instrument pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre l’environnement chargé électriquement à la surface lunaire, qui est apparemment causé par le vent solaire , le flux de particules chargées s’écoulant constamment du soleil.

Mais le travail de Rashid aidera également les EAU, et l’humanité en général, à se préparer à des sauts encore plus importants à l’avenir, si tout se passe comme prévu.

<< La mission lunaire des Émirats représente une étape importante dans le secteur spatial des Émirats arabes unis, car la mission contribuera à fournir des données et des informations précieuses relatives à la lune qui serviront la communauté scientifique mondiale ainsi que des capacités de test qui seraient cruciales pour les missions habitées. Mars », A déclaré Adnan AlRais, directeur principal du département de télédétection du MBRSC, dans le même communiqué.

AlRais est également gestionnaire de programme de Mars 2117, une initiative du MBRSC qui vise à établir un établissement humain sur la planète rouge d’ici cette année. (Le programme a été lancé il y a quatre ans, dans le but de créer une colonie sur Mars en un siècle.)

Les Émirats arabes unis ont déjà connu un certain succès sur Mars, une autre première pour une nation arabe. La robotique du pays Sonde d’espoir a commencé en orbite autour de Mars en février et a rayonné à la maison des vues magnifiques de la planète rouge.

La mission lunaire Emirates sera le premier voyage lunaire pour HAKUTO-R, qui se développe dans l’espace depuis plus d’une décennie. La société, qui a été créée en 2010, a géré l’équipe HAKUTO, l’un des cinq finalistes du prix Google Lunar X, une course privée vers la lune qui terminé en 2018 sans gagnant .

ispace prévoit de lancer sa deuxième mission lunaire, qui comprendra également un déploiement de rover, en 2023. Ces deux vols devraient décoller à bord Fusées SpaceX Falcon 9 , ont déclaré les représentants d’ispace.

Ces deux missions ne devraient être que le début de l’espace. À l’instar des Émirats arabes unis, la société basée à Tokyo a de grandes ambitions dans la dernière frontière.

«À partir de la mission 3 et au-delà, nous augmenterons la fréquence des atterrissages lunaires et des expéditions en rover pour transporter les charges utiles des clients vers la lune», le site Web de l’entreprise lit . « Nos atterrisseurs déploieront des essaims de rovers sur la surface lunaire pour pionnier dans la découverte et le développement des ressources lunaires, permettant le développement régulier de l’industrie lunaire et de la présence humaine sur la lune. »