35e anniversaire de Super Mario Bros: Nintendo proposera de nouveaux jeux, produits et événements en jeu

Nintendo est prêt à célébrer le Super Mario Bros’ 35e anniversaire avec style. Il va lancer de nouveaux jeux, produits et événements en jeu qui incluent une nouvelle version de l’ancien produit de mini-jeu, un appareil portable Game and Watch.

le version spéciale anniversaire a été remanié avec un écran LCD couleur et a été taquiné dans une présentation vidéo surprise publiée le 3 septembre. Bien que Game and Watch reçoive une production limitée, il sera mis en vente au prix de 49,99 € à partir du 13 novembre. Équipé d’un pavé de commande moderne, l’appareil peut être utilisé pour jouer super Mario Bros. et Super Mario Bros .: Les niveaux perdus. Il fonctionnera également comme une horloge et comportera des fonctionnalités invitées des alliés et des ennemis du vieux Mario.

Outre le mini-appareil de jeu remanié, des jeux nouveaux dans la famille de systèmes Nintendo Switch vont sortir. Ceci comprend Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Bros.35 et Super Mario 3D World + Bowser Fury.

Nintendo de Le président américain Doug Bowser a déclaré, “Nous attendons avec impatience que tout le monde se joigne à nous pour un voyage Mario de 35 ans en devenir”, ajoutant: “Nous marquons cette étape importante avec une grande variété de jeux et d’expériences que toutes les générations de fans de Mario, d’ici au Royaume Champignon , peuvent profiter ensemble.

L’un des autres lancements intéressants comprend le Mario Kart Live: Circuit à domicile, une expérience simulée qui apporte la Mario Kart série dans le monde réel. Vous pouvez utiliser une Nintendo Switch ou une Nintendo Switch Lite pour affronter des adversaires en utilisant un kart physique. Ce Kart répondra aux obstacles et aux boosts de la même manière que dans le jeu. Nintendo prétend que la seule limitation ici est l’imagination d’un joueur. Il sortira le 16 octobre au prix de détail «suggéré» de 99,99 €.

Plusieurs événements sont prévus avant la célébration de l’anniversaire, ainsi que des lancements de nouveaux produits tels que la figurine d’action Mario “ It’s-a-Me ”.

