Halle Berry donne une réponse attachante à être confondu avec Halle Bailey de la petite sirène

Être une actrice partageant un nom à consonance très similaire à une autre grande star hollywoodienne est toujours susceptible de prêter à confusion, comme cela a été prouvé dans le cas de Halle Bailey. L’actrice et chanteuse de R&B jouera Ariel dans le live-action de Disney La petite Sirène en 2023, mais une récente interaction sur Twitter a semblé suggérer que certaines personnes pourraient s’attendre à voir une autre étoile se diriger sous la mer, à savoir Halle Berry.

Tweetant en réponse à un message d’un fan disant qu’ils étaient impatients de la voir « sous la mer », Berry a fait une réponse douce et attachante pour souligner l’erreur. L’acteur oscarisé a tweeté : « …mauvais Halle lol. J’ai hâte de la voir aussi ! La réponse a obtenu son propre ensemble de réponses de la part de ceux qui ont souligné qu’ils auraient souhaité avoir fait l’erreur si cela signifiait obtenir une réponse de Berry, tandis que d’autres n’ont pas tardé à la complimenter d’avoir été confondue avec une actrice de 30 ans sa cadette. Dans l’ensemble, c’était de bonne humeur, et ce n’est clairement pas la première fois que l’erreur est commise et ce n’est pas la première fois que Berry fait des éloges à Bailey.

Il y a eu beaucoup de réactions en ligne lorsque le casting original a été annoncé, avec des questions soulevées sur les raisons pour lesquelles une actrice noire était choisie pour le rôle d’Ariel, qui dans chaque version bien connue du conte de Hans Christian Anderson a été dépeinte ou animé en blanc. Cependant, beaucoup étaient satisfaits du casting, et Halle Berry a été l’une de celles qui ont très rapidement profité de ses réseaux sociaux pour apporter son soutien à la décision du casting. Écrivant sur son compte Twitter à l’époque, Berry a déclaré: « Au cas où vous auriez besoin d’un rappel … Halles le fait. Félicitations @chloexhalle pour cette opportunité incroyable, nous avons hâte de voir ce que vous faites ! #La petite Sirène #HalleBailey »

Compte tenu de la similitude des noms des actrices, il n’est pas surprenant qu’elles se soient confondues en passant, et la confusion initiale a également conduit les fans à vouloir que Halle Berry incarne la mère d’Ariel dans La petite Sirène, bien que ce rôle ait déjà été confié à Noma Dumezweni. Cependant, les fans de Berry ont récemment reçu de nombreux nouveaux projets de l’actrice, avec ses rôles dans John Wick 3, meurtri et le prochain Chute de lune et Le vaisseau mère ce qui signifie que ceux qui veulent désespérément la voir à l’écran ont le choix entre plusieurs options.

La petite Sirène devait à l'origine arriver dans les cinémas en 2022, mais l'un des remaniements de l'ardoise de Disney plus tôt cette année signifiait que le film s'était finalement installé le 26 mai 2023, donnant aux fans une longue attente pour voir Halle Bailey, et certainement pas Halle Berry, affronter le rôle emblématique aux côtés d'un ensemble composé de Javier Bardem, Melissa McCarthy, Daveed Diggs et Awkwafina, entre autres. Le film comportera également de toutes nouvelles chansons écrites par le compositeur du film original Alan Menken et Hamilton créateur Lin-Manuel Miranda.





Halle Bailey promet que le remake de la petite sirène vaut la peine d'attendre

