Le musicien Bruce Springsteen arrêté pour DWI dans le New Jersey

Quelques jours après être apparu dans une publicité pour Jeep dans l’un des plus grands événements de l’année, Bruce Springsteen a été arrêté pour conduite imprudente et DWI dans son État d’origine, le New Jersey.

La légende du rock a été capturée en novembre dernier à Sandy Hook, dans le New Jersey, à la Gateway National Recreation Area, a déclaré un porte-parole du National Park Service.

Selon le porte-parole, Springsteen a également été accusé de consommation d’alcool dans une zone fermée et de conduite imprudente.

L’arrestation a été signalée pour la première fois par TMZ le matin du 10 février, «Springsteen s’est montré coopératif tout au long du processus», a déclaré le porte-parole.

Le musicien de 71 ans était dans l’actualité récemment pour sa publicité pour le Super Bowl avec Jeep.

Il le présentait donnant un message d’espoir et inspirant les Américains à s’unir au «milieu» politique lors d’une récente division dans le pays.

Lorsque la nouvelle de l’arrestation de Springsteen a été publiée, de nombreuses personnes se sont demandées pourquoi cette information venait d’être publiée.

Les fans ont spéculé si c’était parce que Jeep ne voulait pas blesser leur publicité dans le Super Bowl et faire face à des réactions négatives. Cela ne semble pas trop bien fonctionner.

La nouvelle de l’arrestation a divisé les utilisateurs de Twitter. Certains l’ont utilisé comme un moyen de faire des blagues légères, d’autres ont été contrariés par la nouvelle venue après le Super Bowl et pas il y a trois mois quand cela s’est produit, et certains ont trouvé cela sans surprise.

L’acteur et comédien Michael Rapaport a mis en ligne une vidéo sur Twitter exprimant sa confusion quant aux raisons pour lesquelles «The Boss» a été arrêté.

«Ils ont arrêté Bruce Springsteen dans le New Jersey! C’est sacrilège », a tweeté Rapaport. «Arrêteriez-vous le pape en Italie? Libérez le patron! »

Qu’est-ce qu’un DWI et à quel point est-il mauvais?

Un DWI, c’est quand on conduit en état d’ébriété ou avec les facultés affaiblies.

En général, un DWI est plus sévère qu’un DUI, car il montre que les niveaux d’intoxication étaient plus élevés. Une accusation comme celle-ci prend généralement naissance lorsqu’un agent des forces de l’ordre estime que l’on est trop affaibli pour conduire.

Il semble que ce soit la première accusation et arrestation pour DWI pour Springsteen, selon TMZ.

Selon Insurify, un délinquant primaire peut obtenir un CFA rétrogradé en DUI. Les deux infractions sont graves et entraîneront des accusations à la fois administratives et pénales. Ces circonstances varient selon l’état et la juridiction.

TMZ a rapporté que Springsteen devait comparaître devant le tribunal dans les prochaines semaines.

Une source proche du musicien a déclaré qu’il était hors de propos pour lui d’être ivre.

«Bruce a grandi en jouant dans des bars. Oui, il boit, mais il n’est ni ivre ni alcoolique », a déclaré la source. «Je l’ai vu à de nombreux événements privés avec un verre à la main, il boit de l’alcool, mais je ne l’ai jamais vu une seule fois ivre.

En 2012, le guitariste du E Street Band de Springsteen, Steven Van Zandt, a parlé de l’endurance de Springsteen sur scène.

« Il est en bonne forme en ne prenant pas de drogue. C’est quelque chose dont il n’a pas à prêcher. C’est un exemple vivant de ce qui se passe quand on ne prend jamais de drogue toute sa vie », a déclaré Van Zandt. « Je veux dire, je suis sûr il a pris un verre ou deux à quelques reprises dans sa vie, mais il n’a jamais bu non plus.

Springsteen a déclaré qu’il évitait la drogue et n’avait pas essayé l’alcool avant l’âge de 22 ans, en partie parce qu’il avait vu comment la consommation d’alcool affectait son père, selon son autobiographie de 2016 «Born to Run».

L’arrestation de la légende du rock a eu lieu à environ 15 miles de l’endroit où il a fait ses débuts en tant que musicien, et ce serait le même endroit qui a ensuite été rendu célèbre avec son premier album, « Greetings from Asbury Park, NJ »

