La star de Spider-Man, Marisa Tomei, « voulait que sa tante puisse être lesbienne »

L’acteur incarne Tante May dans la plus récente incarnation de la série de super-héros Marvel, aux côtés de Tom Holland qui incarne le titulaire Spidey.

Mais alors que les fans du personnage sauront que May est mariée à oncle Ben, qui meurt malheureusement, Tomei a déclaré qu’elle tenait à la voir avoir une petite amie.

Et elle a même présenté la productrice de Sony Amy Pascal comme un potentiel pour assumer le rôle.

Parlant sur Les geeks de la couleur, l’homme de 57 ans a déclaré: « Il y a eu un moment où j’ai senti que May – peut-être qu’elle devrait juste être avec une femme parce que Ben est parti.

« Et nous en parlions un peu, et donc je voulais vraiment qu’Amy Pascal de Sony soit ma petite amie.

« Je me suis dit : ‘Personne n’a même besoin de savoir, Amy. Je serai juste dans une scène et tu seras là-bas. Et je serai juste, ‘Hey !’ Ce sera juste une chose subtile’. »