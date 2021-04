Un mystérieux deuxième écrivain de Dead Sea Scroll découvert par l’IA

Un célèbre Parchemin de la mer Morte manuscrit a été écrit non seulement par un mais par deux scribes, selon une nouvelle étude qui a utilisé intelligence artificielle (IA) et des statistiques pour détecter de subtiles différences d’écriture manuscrite sur l’ancien document.

Les deux scribes ont écrit d’une manière si similaire que les différences entre les deux ne sont pas visibles à l’œil nu, a révélé l’analyse – un détail qui suggère que les scribes pourraient avoir reçu une formation similaire, peut-être dans une école ou dans un cadre social proche. , les chercheurs ont écrit dans l’étude.

« Ce n’est que la première étape », a déclaré le chercheur principal de l’étude Mladen Popović, professeur de Bible hébraïque et de judaïsme ancien à l’Université de Groningen aux Pays-Bas, dans un courriel. «Nous avons ouvert la porte au micro-niveau des scribes individuels; cela ouvrira de nouvelles possibilités pour étudier tous les scribes derrière les manuscrits de la mer Morte et nous mettra dans une position nouvelle et potentiellement meilleure pour comprendre avec quel type de collection, ou collections de manuscrits. nous avons affaire [with] ici. »

Les manuscrits de la mer Morte ont été découverts pour la première fois à la fin des années 1940, lorsqu’un jeune berger à la recherche d’une chèvre égarée a trouvé plusieurs manuscrits dans une grotte de Qumrân, en Cisjordanie. Au cours de la décennie suivante, les chercheurs et les Bédouins locaux ont trouvé plus de 900 manuscrits dans 11 grottes. Ces manuscrits sont les plus anciens textes restants de la Bible hébraïque, datant du quatrième siècle avant JC au deuxième siècle après JC Mais on ne sait pas qui ou même combien de personnes les ont écrits, car les scribes n’ont pas signé leurs noms, les chercheurs du nouveau étude a dit.

Cela n’a pas empêché les érudits bibliques de deviner combien de scribes étaient impliqués dans la rédaction des divers manuscrits de la mer Morte. «Ils essaieraient de trouver un ‘pistolet fumant’ dans l’écriture, par exemple, un trait très spécifique dans une lettre qui identifierait un scribe ‘, a déclaré Popović, qui est également le directeur de l’Institut de Qumrân de l’Université de Groningen, dans un Mais ces analyses «fumant» étaient souvent subjectives et, par conséquent, vivement débattues, a-t-il dit.

Ainsi, Popović et ses collègues ont utilisé une autre approche – l’intelligence artificielle et les statistiques – pour enquêter sur la Grand rouleau d’Isaïe , l’un des sept rouleaux trouvés à l’origine par le berger bédouin. Ce rouleau bien conservé, qui date d’environ 125 avant JC, est long – il mesure 7,3 mètres de long et 26 centimètres de haut – et contient 54 colonnes de texte hébreu. Un endroit, en particulier, a attiré l’attention de Popović; entre les colonnes 27 et 28, il y a une petite coupure dans le texte et une nouvelle «page», où deux feuilles ont été cousues ensemble. D’autres chercheurs s’étaient déjà demandé si ce parchemin avait été écrit par un ou deux scribes, et l’équipe de Popović voulait voir s’ils pouvaient résoudre le mystère.

Une image en échelle de gris de la colonne 15 (à gauche) du grand rouleau d’Isaïe, son image correspondante créée à l’aide de BiNet (au milieu) et l’image corrigée nettoyée (à droite). Remarquez comment les images du milieu et de droite sont pivotées et transformées géométriquement, ce qui donne une meilleure image pour le traitement. (Crédit d’image: Reproduit de Lim TH, Alexander PS. Volume 1. Dans: The Dead Sea Scrolls Electronic Library. Brill; 1995 sous une licence CC BY, avec la permission de Brill Publishers, copyright original 1995.)

En effet, l’équipe voulait déterminer « si les différences subtiles d’écriture devraient être considérées comme des variations normales de l’écriture d’un scribe ou comme des scripts similaires de deux scribes différents », ont-ils écrit dans l’étude.

Les méthodes des chercheurs ont détecté «des différences subtiles et nuancées dans [the] écriture que nous ne pouvons pas [discern] avec l’œil humain uniquement « , a déclaré Popović à 45Secondes.fr. La découverte que deux scribes ont collaboré sur le grand rouleau d’Isaïe révèle que les anciens scribes » travaillaient en équipe « , a-t-il déclaré. pas seulement une conjecture, mais basée sur des preuves maintenant », a ajouté Popović.

Comment ils l’ont fait

Lors de la conception de l’algorithme, les chercheurs ont dû l’entraîner à différencier le texte, ou l’encre, de l’arrière-plan – la peau de l’animal ou le papyrus. Cette distinction, connue sous le nom de binarisation, a été conçue par le co-chercheur de l’étude Maruf Dhali, doctorant au département d’intelligence artificielle de l’Université de Groningen, qui a créé un réseau de neurones artificiels pouvant être formé à l’aide de l’apprentissage en profondeur. Ce réseau neuronal a enregistré les traces d’encre originales sur le manuscrit, même lorsque ces lettres anciennes ont été transformées en images numériques.

« Ceci est important car les anciennes traces d’encre sont directement liées au mouvement musculaire d’une personne et sont spécifiques à une personne », a déclaré le chercheur principal de l’étude Lambert Schomaker, professeur d’informatique et d’intelligence artificielle à l’Université de Groningen.

Deux cartes auto-organisées des lettres hébraïques aleph (à gauche) et pari (à droite) de la collection Dead Sea Scroll. Chaque lettre est formée de plusieurs instances de lettres similaires, comme indiqué dans la zone agrandie. Pour déterminer combien de scribes étaient impliqués dans le grand rouleau d’Isaïe, les chercheurs ont demandé à l’IA d’examiner les fraglets (formes de caractères fragmentées) de chaque lettre. (Crédit d’image: Maruf A. Dhali / Université de Groningen)

L’analyse du réseau neuronal a révélé que les 54 colonnes de texte du Grand Rouleau d’Isaïe se répartissaient en deux groupes distincts, qui avaient une transition à peu près à la moitié du manuscrit. Dhali a dit à Schomaker qu’il pourrait y avoir plus d’un écrivain, alors Schomaker a fait une analyse séparée mais a obtenu le même résultat. Dans cette deuxième analyse, Schomaker a examiné des fraglets, ou des parties des lettres qui « peuvent être plus précises, distinctives et informatives pour trouver des différences de forme significatives que les caractères complets », ont écrit les chercheurs dans l’étude.

Pour être plus prudente, l’équipe a ajouté des vérifications et des contrôles au texte. « Lorsque nous avons ajouté du bruit supplémentaire aux données, le résultat n’a pas changé », a déclaré Schomaker. « Nous avons également réussi à démontrer que le deuxième scribe montre plus de variation dans son écriture que le premier, bien que leur écriture soit très similaire. »

Une illustration de la lettre hébraïque aleph, montrant comment les cartes thermiques ont été générées pour des lettres individuelles. (Crédit d’image: Maruf A. Dhali / Université de Groningen)

Ensuite, l’équipe a effectué une analyse visuelle en créant des «cartes thermiques». Ces cartes incorporaient toutes les variantes d’une lettre donnée, comme la lettre hébraïque aleph (א), trouvée dans le rouleau. Ensuite, ils ont fait une version moyenne de la lettre à partir des 27 premières colonnes et une autre des 27 dernières colonnes. Après cela, ils ont comparé ces lettres moyennes et ont constaté qu’ils pouvaient facilement repérer les différences entre les deux. De plus, les différences étaient statistiquement significatives, a déclaré Popović.

Popović et ses collègues prévoient d’enquêter sur d’autres parchemins, qui peuvent révéler des origines différentes ou une formation pour différents scribes, a-t-il déclaré. Ces analyses peuvent également mettre en lumière les communautés qui ont écrit les manuscrits de la mer Morte. « Comprendre les scribes des manuscrits de la mer Morte permet de mieux comprendre ce que j’appelle l’évolution culturelle de la Bible hébraïque », a déclaré Popović à 45Secondes.fr.

La nouvelle recherche « est la première fois qu’une procédure automatique a été appliquée pour identifier la transition de style dans le grand rouleau d’Isaïe », Shira Faigenbaum-Golovin, chercheuse au Département de mathématiques appliquées de l’Université de Tel-Aviv, spécialisée dans l’ère biblique des analyses d’écriture, a déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail. Faigenbaum-Golovin n’a pas été impliqué dans l’étude. «La méthode utilisée dans cette étude gère bien les défis posés[ed] par le mauvais état de conservation du parchemin via une binarisation robuste. »

L’étude a été publiée en ligne mercredi 21 avril dans la revue PLOS One .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.