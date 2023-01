Twitter cède et supprimera l’un de ses changements les plus controversés en raison des critiques

in

Twitter supprime le changement qui faisait apparaître les tweets suggérés en premier dans les flux des utilisateurs

L’application Twitter pour smartphones est sur le point de changer, encore une fois

Cette fois, les people ont pu avec Elon Musk. Quelques jours après Twitter a commencé à changer le format du chronologie utilisateurs, activation la commande basée sur les recommandations appelée « For You » par défaut, la société a annoncé que annulera le changement et cela permettra à tous les utilisateurs de voir les derniers tweets des personnes qu’ils suivent en premier.

La décision a été prise après que Twitter a reçu un déluge de critiques par les utilisateurs du réseau social, qui ne pouvaient pas s’habituer à voir des tweets suggérés dès qu’ils accédaient à l’application. La société elle-même a annoncé le changement via le profil de support officiel.

Est-ce que l’un d’entre vous (vous tous) a demandé que votre calendrier soit par défaut à l’endroit où vous l’avez laissé en dernier ? À partir d’aujourd’hui sur le Web, si vous fermez Twitter sur les onglets « Pour vous » ou « Suivant », vous reviendrez à la chronologie que vous aviez ouverte en dernier. iOS et Android bientôt disponibles ! https://t.co/uKz9DpNRux — Assistance Twitter (@TwitterSupport) 24 janvier 2023

Le changement, oui, ne fera pas revenir Twitter à ce qu’il était il y a quelques semaines. Même si le flux de tweets recommandés ne sera plus activé par défautle réseau social continuera à utiliser le format à double onglet qui a été récemment introduit, en commençant par la version iOS de Twitter, puis étendu à d’autres versions. La nouveauté est que lorsque vous quittez l’application, la prochaine fois que vous l’ouvrirez se chargera directement dans l’onglet où se trouvait l’utilisateur lorsqu’il le quittait.

En tout cas, c’est un changement positif pour toutes ces personnes qui n’étaient pas satisfaites de la décision prise par la société d’Elon Musk au départ.

Le nouveau nourrir de Twitter commence à être disponible à partir d’aujourd’hui dans la version web, et au fil des jours, il sera étendu aux versions du réseau social pour les appareils avec iOS et Android. Il suffira d’avoir téléchargé la dernière version de l’application pour pouvoir revenir à la nourrir chronologique automatiquement.

