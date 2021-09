Morgan Freeman, Al Pacino, Helen Mirren et Danny DeVito font équipe pour la maison de retraite Noir Sniff

L’un des films à venir les plus en vogue à être dévoilé au marché du Festival international du film de Toronto est Renifler, un film noir avec un casting impressionnant. Situé dans une communauté de retraités, le film met en vedette les lauréats des Oscars Morgan Freeman, Al Pacino et Helen Mirren, avec également le nominé aux Oscars Danny DeVito. Le cinéaste oscarisé Taylor Hackford (Rayon) est également à bord pour réaliser en utilisant un scénario de Tom Grey.

Dans Renifler, « deux résidents meurent dans des circonstances suspectes dans une communauté de retraités de luxe haut de gamme. Le détective à la retraite Joe Mulwray (Morgan FREEMAN) est ramené dans l’action par son ancien partenaire William Keys (Danny De Vito), et ils découvrent un monde souterrain caché de sexe, de drogue et de meurtre dans la communauté riche contrôlée par le caïd Harvey Stride (Al Pacino), et sa femme fatale exécutrice, L’Araignée (Hélène Mirren). Sniff est l’acronyme de Senior Nursing Institute & Family Foundation.

Adam Goodman et Matt Skiena produisent Renifler à travers leur Dichotomy Creative Group. Hackford produit également pour Anvil Films avec le scénariste Tom Gray en tant que producteur exécutif. Dans un communiqué, Hackford a expliqué la décision de faire du film un film noir en utilisant Hors du passé et son remake Contre toute attente comme inspiration.

« Tout le concept consistant à tourner un film noir dans une communauté de retraités haut de gamme … ceux-ci prolifèrent partout aux États-Unis à mesure que la génération des baby-boomers prend sa retraite », a déclaré Hackford à Deadline. « Il y a beaucoup d’argent et les gens veulent vivre dans un cadre magnifique. C’est sur les brochures, mais ce que Tom Gray a fait, c’est de montrer ce qui se cachait sous la surface. J’ai pensé que c’était une idée brillante et il a compris la nature de bon noir – l’histoire sombre, les personnages incroyablement tordus – et je pensais qu’il avait une bonne maîtrise. Adam et Matt ont dit: « C’est à toi si tu veux courir avec. » J’ai rencontré l’écrivain, Tom Grey, nous avons cliqué dessus et travaillé ensemble, lui écrivant et moi mettant des idées. »

Hackford dit également que l’espoir est de relancer le genre noir avec Renifler beaucoup de la même manière Couteaux sortis a fait au polar. Comme l’explique Hackford, « Habituellement, vous ne voulez pas mentionner d’autres films, et cela n’a rien à voir avec ce film en termes d’histoire. Mais j’ai adoré ce que Rian Johnson a fait en termes de prise d’un vieux genre, le polar, et de piquant avec la vie et la rendre réelle dans la situation contemporaine. C’est ce que j’ai en tête pour Renifler dans le film noir. Il y a un quotient stylistique dans l’écriture et les personnages qui éclaire le public. Il y a un plaisir dans le film noir, surtout quand vous obtenez un Bogart, un Mitchum – quelqu’un qui sait comment livrer de bons dialogues. C’est ce que Tom a écrit, et je pense que ce sera amusant avec les acteurs. »

« Au fond, je suis sérieux au sujet du film noir et du fait que cela devient sombre et difficile », ajoute-t-il. « Il y aura des rires et des sourires dans le film, mais au fur et à mesure, il devient de plus en plus sombre, et cela rapporte. Si vous utilisez un film noir et que cela ne rapporte pas de manière très décisive, cela devient un euphémisme l’utilisation de ce virage, et ce n’est pas cela. Nous avons de grands chevaux de course sur une piste vraiment intéressante, et quand cela se produit, il y a un potentiel si je fais mon travail, pour tourner un film mémorable. «

Endeavour Content lancera des ventes mondiales pour Renifler au TIFF. Selon le producteur Adam Goodman, l’objectif est de démarrer la production début 2022 pour une sortie au quatrième trimestre de l’année prochaine. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Renifler