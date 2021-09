Première bande-annonce pour les autres mondes de DC, Injustice : Gods Among Us !

Injustice est un jeu vidéo populaire qui a une histoire connue sous le nom d’autre monde, en dehors de ce qui est considéré comme la réalité dans l’univers CC. Dans cette histoire, de nombreuses choses que les fans de la marque tiennent pour acquises sont modifiées pour donner un nouveau statu quo aux héros et méchants les plus puissants. En ce sens, les rôles de Superman et Homme chauve-souris prendre la prépondérance.







Warner a décidé de prendre l’histoire de Injustice pour un film d’animation très attendu par le fandom de CC. Aujourd’hui, nous devons informer qu’il est déjà disponible la bande annonce du film et il a tout ce que vous attendez d’un complot sombre qui modifie le Justice League pour toujours et laisse l’humanité exposée aux êtres tout-puissants.

Superman va changer pour toujours !

Les images partagées montrent comment le Joker a dirigé sa méchanceté contre le plus noble des héros : Superman. Ensuite, le méchant qui maintient habituellement son activité à Gotham, détruit Metropolis en même temps qu’il trompe Kal-El pour que Sacrifiez la vie de Lois Lane et de son enfant à naître, qu’elle allait juste avoir avec Clark. Les conséquences changeront le monde pour toujours.

Homme chauve-souris essayez de trouver des réponses de Joker, ce qui lui assure qu’il n’a jamais eu de raisons de faire les choses qu’il fait. Le sort du méchant est scellé. Superman Il n’épargnera pas sa vie ni à tous ceux qui ne se conforment pas à son nouveau régime autoritaire où le mal sera puni avec cruauté.

Bruce Wayne sera chargé de faire face à ce nouveau surhomme, qui, mobilisé par la mort de ses proches et la destruction de sa ville, sera le méchant le plus dangereux de l’histoire de CC. Quelqu’un peut-il arrêter le Kryptonien ? Même si c’est le cas, faites-lui entendre raison. Injustice arrive en formats physiques et numériques le 19 octobre aux États-Unis.