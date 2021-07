Guide: GTA Online: Comment trouver la voiture LS Rencontrer et devenir membre

Comment trouvez-vous le Rencontre de voitures LS et Devenir membre dans GTA Online ? Tout comme le Le braquage de Cayo Perico, Los Santos Tuners est la dernière mise à jour du monde ouvert en ligne de Rockstar, vous permettant de montrer vos manèges proxénètes dans un espace social sûr, exempt d’armes et de chagrins. Vous pouvez également augmenter votre rang de syntoniseur, en débloquant de nouvelles modifications de véhicules et de nouvelles marchandises en cours de route. De plus, un pool tournant d’essais routiers vous permettra d’essayer des véhicules avant de les acheter, tandis que des voitures de prix hebdomadaires vous récompenseront pour vos bonnes performances au volant. C’est beaucoup à attendre, donc vous voudrez probablement trouver le LS Car Meet et devenir membre, et dans ce Guide en ligne de GTA nous allons vous montrer comment.

Sur cette page: GTA Online: Comment trouver la voiture LS Rencontrer et devenir membre GTA Online : Comment montrer votre véhicule au LS Car Meet GTA Online : Comment gagner un représentant au LS Car Meet GTA Online : Comment acheter un magasin automobile GTA Online : FAQ sur la rencontre de voitures LS

GTA Online: Comment trouver la voiture LS Rencontrer et devenir membre

Afin de trouver le Rencontre de voitures LS et devenir membre, vous devrez d’abord charger dans GTA Online. Peu de temps après le frai, vous recevrez un e-mail de Mimi, qui vous dira tout sur ce qui se passe dans Appartements Cyprès.

Vous pouvez utiliser le Menu d’interaction (maintenez le pavé tactile enfoncé) ou Carte pour définir un waypoint vers le LS Car Meet. Vous saurez que vous êtes au bon endroit lorsque vous tomberez sur une porte d’obturation graffée avec le rugissement des moteurs à l’intérieur. Rendez-vous à l’intérieur pour une cinématique avec Hao, Mimi, et quelques nouveaux visages.

Une fois la cinématique terminée, vous êtes libre d’explorer l’espace social. À l’intérieur du parking se trouvent des salons de tatouage, des stands de marchandises et des organisateurs de courses, mais vous devrez devenir membre pour interagir avec quoi que ce soit.

Rendez-vous sur Mimi et devenez membre de 50 000 € GTA pour déverrouiller l’accès à tout ce que le LS Car Meet a à offrir. Un nouveau Réputation Le compteur peut être examiné en appuyant sur le d-pad et est lié à bon nombre des meilleurs déverrouillages cosmétiques – y compris les modifications du véhicule – dans la mise à jour.

GTA Online : Comment montrer votre véhicule au LS Car Meet

Si vous n’êtes pas entré dans le LS Car Meet avec votre véhicule préféré, quand vous pouvez toujours utiliser le Menu d’interaction (maintenez le pavé tactile enfoncé) pour Demander un véhicule personnel. Cela vous permettra de le montrer à tous les autres membres du LS Car Meet.

En utilisant à nouveau le menu Interaction, vous pouvez utiliser Options de véhicule pour ouvrir les portes à distance, allumer les phares et même activer l’hydraulique si votre véhicule particulier en est équipé. Vous pouvez également commencer des courses Sprint et consulter les exigences du Prize Ride Challenge à partir de ce menu.

GTA Online : Comment gagner un représentant au LS Car Meet

Représentant, ou alors Réputation, est une nouvelle forme de progression propre au LS Car Meet. Vous devrez devenir membre avant de pouvoir le gagner. Si vous souhaitez vérifier votre représentant à tout moment, appuyez simplement sur le d-pad et il s’affichera dans le coin inférieur droit.

Vous gagnerez Représentant automatiquement en passant du temps dans le LS Car Meet, mais vous pouvez également l’accumuler en complétant Sprints, conduite Essais routiers autour de la Piste d’essai, et surtout terminer Série de courses de rue événements. Augmentez votre niveau et vous pourrez débloquer des cosmétiques et des modifications de voiture recherchés dans le LS Car Meet.

GTA Online : Comment acheter un magasin automobile

En plus de l’espace social LS Car Meet, la mise à jour Los Santos Tuners intègre également une nouvelle entreprise à acheter. Visiter le Banque de labyrinthe de forclusion à partir du navigateur Internet de votre smartphone et vous découvrirez cinq nouveaux Boutique automobile commerces (représentés par des symboles de clé) à vendre autour de Los Santos.

Comme c’est toujours le cas, vous pouvez personnaliser l’atelier automobile selon vos goûts, en ajoutant de nouveaux meubles et même du personnel pour automatiser vos activités d’atelier. Bien sûr, plus vous ajoutez de commodités, plus l’entreprise vous coûtera cher à mettre en place, alors gardez cela à l’esprit si vous êtes à court de finances. Une fois que vous avez acheté votre entreprise, vous pouvez définir un point de passage pour utiliser la carte ou le menu d’interaction pour en savoir plus sur votre nouveau programme de gagner de l’argent.

GTA Online : FAQ sur la rencontre de voitures LS

Maintenant que vous savez comment trouver le LS Car Meet et devenir membre, vous pouvez avoir quelques autres questions sur la dernière mise à jour de GTA Online.

Pouvez-vous jouer à la LS Car Meet Solo ?

Oui, tout le contenu de Los Santos Tuners peut être apprécié en solo si vous le souhaitez, y compris les nouveaux contrats débloqués dans le cadre de l’activité Auto Shop. Évidemment, ce sera plus amusant en multijoueur – le LS Car Meet lui-même est conçu pour être une expérience sociale – mais vous n’avez pas à vous engager avec les autres si vous ne le souhaitez pas.

Le thème du véhicule du LS Car Meet ne serait pas complet sans un nouveau lot de voitures, n’est-ce pas ? Vous trouverez les nouveaux manèges disponibles chez South Andreas Super Autos et Legendary Motorsport. Ils sont les suivants :

Annis Rémus : 1 027 000 GTA€

1 027 000 GTA€ Dinka Jester RR : 1 477 500 € GTA

1 477 500 € GTA Obéissez au Tailgater S : 1 121 250 € GTA

1 121 250 € GTA Vulkar Warrener HKR : 945 000 GTA€

945 000 GTA€ Dinka RT3000 : 1 286 250 € GTA

1 286 250 € GTA Annis ZR350 : 1 211 250 € GTA

1 211 250 € GTA Vapid Dominator GTT : 915 000 GTA€

915 000 GTA€ Annis Euros : 1 350 000 € GTA

1 350 000 € GTA Karin Futo GTX : 1 192 500 € GTA

1 192 500 € GTA Karin Calico GTF : 1 496 250 € GTA

Sachez que ce sont des prix de départ qui augmenteront au fur et à mesure que vous ajouterez des modifications et autres personnalisations à la voiture de votre choix.

La rencontre de voitures LS ajoute-t-elle de nouveaux trophées PlayStation ?

Encore une fois, malheureusement non. Il semble que Rockstar ait abandonné le système PlayStation Trophy, car il n’a malheureusement pas ajouté d’autres babioles depuis la mise à jour Doomsday Heist de 2017.

Avez-vous trouvé le Rencontre de voitures LS et Devenir membre dans GTA en ligne encore? Planifiez votre prochaine course et modifiez votre trajet dans la section commentaires ci-dessous.