Netflix a gardé le meilleur pour la fin ! La deuxième partie de juillet arrivera avec tout sur la plateforme de streaming parce qu’ils sont gros premières incontournables pour les abonnés. Films attendu par les critiques, nouveau séries avec des artistes importants et saisons avec plus d’épisodes de certains de vos succès préférés. Passez en revue la liste et notez les dates pour ne rien manquer.

Séries et films en avant-première cette semaine sur Netflix

Quand Okupas sera-t-il diffusé sur Netflix ?

La série argentine, diffusée à l’origine en 2000 sur la chaîne 7 d’alors de Buenos Aires, arrive sur Netflix à partir de ce 20 juillet 2021. Les 11 entièrement remasterisées pour les voir en HD et profiter des performances de figures telles que Rodrigo de la Serna, Diego Alonso, Ariel Staltari et Franco Tirri.

Rodrigo De la Serna dans Okupas (Images Netflix)



Quand est-ce que Love at the First Beast est diffusé sur Netflix ?

Réalité incontournable : Love at the first beast (Sexy Beasts) est une émission de rencontres dans laquelle de vrais célibataires portent un maquillage et des prothèses élaborés pour mettre à l’épreuve la véritable chimie des rencontres à l’aveugle. Il sera présenté en première ce 21 juillet 2021 avec au moins six épisodes bizarres.







Quand Playing with Fire: Brazil sera-t-il diffusé sur Netflix ?

« Dans cette émission de télé-réalité amusante, un groupe de Brésiliennes sensuelles se retrouve dans un paradis côtier. Mais pour remporter le jackpot, ils devront renoncer au sexe », est le synopsis officiel de cette émission de télé-réalité qui a fait fureur aux États-Unis. States et arrive maintenant au Brésil avec de nouveaux épisodes ce 21 juillet 2021.







Quand est-ce que Trollhunters : L’Ascension des Titans sort sur Netflix ?

Produit par le Mexicain Guillermo Del Toro, il s’agit des héros de la série Trollhunters : qui s’unissent dans une aventure épique pour lutter contre l’Ordre des Arcanes afin de déterminer qui contrôle le pouvoir de la magie qui les unit tous. Il ouvre le 21 juillet 2021.







Quand Blood Red Sky sera-t-il diffusé sur Netflix?

Nouveau film d’horreur allemand sorti le 22 juillet 2021. Une femme atteinte d’une maladie mystérieuse doit passer à l’action lorsqu’un groupe de terroristes tente de détourner un vol transatlantique de nuit. Pour protéger son fils, elle devra révéler un sombre secret et libérer le monstre à l’intérieur.







Quand The Last Love Letter sera-t-il diffusé sur Netflix?

Ce film britannique est la combinaison parfaite de romance et de drame. Il s’agit d’un journaliste ambitieux qui découvre un trésor de lettres d’amour secrètes de 1965 et décide de résoudre le mystère de cette aventure interdite. Il arrivera sur Netflix le 22 juillet 2021.







Quand la deuxième saison de Sky Rojo est-elle diffusée sur Netflix?

La célèbre série espagnole des créateurs de La Casa de Papel revient sur Netflix. Après le succès de la première saison, les nouveaux épisodes du programme d’action arriveront le 23 juillet 2021. Ils mettront à nouveau en vedette Lali Espósito, Yeny Prado et Verónica Sánchez. Leurs personnages survivront-ils ?







Quand Masters of the Universe: Revelation sera-t-il diffusé sur Netflix?

Série animée pour les plus nostalgiques. L’intrigue rassemble les histoires non résolues de He-Man et des maîtres de l’univers à partir de 1983. Elle est créée par Kevin Smith pour Netflix et comportera deux parties. Le premier sortira ce vendredi 23 juillet 2021.







Quand Fondeados est-il diffusé sur Netflix ?

Deux amis du millénaire se déchaînent et lancent une idée pour une application de justice sociale qui récolte des millions. Maintenant, ils n’ont plus qu’à le mettre en pratique. « See all you want » est la proposition de Netflix à ce film mexicain qui sort le 23 juillet 2021.