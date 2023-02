Ces Samsung Galaxy 2020 haut de gamme reçoivent une nouvelle mise à jour de sécurité

Cette mise à jour atteint déjà les variantes 4G et 5G du Samsung Galaxy S20 dans diverses régions d’Amérique latine avec les versions de firmware G98xFXXSFGWAD et G98xBXXSFGWAD, respectivement.

Les Samsung Galaxy S20 sont mis à jour avec le correctif de sécurité de février 2023

Fidèle à sa politique de mise à jour, Samsung continue de déployer le dernier patch de sécurité Android sur ses meilleurs téléphones haut de gamme, à la fois les plus récents et ceux qui sont arrivés sur le marché il y a quelques années. Ainsi, après avoir mis à jour le Galaxy Note 20 et le Galaxy S21 FE, la firme coréenne a maintenant commencé à publiez la mise à jour Android de février 2023 sur votre Galaxy haut de gamme d’il y a trois ansles Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra.

Ainsi, comme l’a confirmé SamMobile, Samsung a déjà commencé à lancer cette nouvelle mise à jour de sécurité sur Le Galaxy S20 de plusieurs pays d’Amérique latine et on s’attend à ce qu’il atteigne le reste des pays du monde au cours des prochaines semaines.

La mise à jour Android de février arrive sur le Samsung Galaxy S20

Les versions 4G et 5G des Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra de Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Guatemala, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Trinité-et-Tobago et Uruguay Ils reçoivent déjà la mise à jour Android de février avec les versions firmare G98xFXXSFGWAD et G98xBXXSFGWAD, respectivement.

Dans les deux cas, ce nouveau logiciel inclut le correctif de sécurité de février 2023, qui résout plus de 5 douzaines de problèmes de sécuritéy compris ceux liés à WindowManagerService qui permettent à un attaquant prendre une capture d’écran ou une vulnérabilité dans le dossier sécurisé qui permet à des personnes non autorisées d’accéder au téléphone pour capturer l’aperçu de l’application.

Le Samsung Galaxy S20 est arrivé sur le marché en 2020 avec Android 10 à bordà la fin de la même année, ils ont été mis à jour vers Android 11 et les deux années suivantes ont reçu Android 12 et Android 13, respectivement. Il s’agit de la dernière mise à jour majeure d’Android pour ces terminaux, depuis ne sont pas éligibles pour recevoir Android 14.

Si vous possédez l’un des téléphones de la série Galaxy S20, vous pouvez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée en entrant dans le menu paramètres de votre smartphone et toucher l’option Mise à jour logicielle.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre appareil avec la dernière mise à jour de sécurité Android.

