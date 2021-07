The Haunting Season 3 sur Netflix: date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que nous savons

– Publicité –



L’histoire d’horreur de Mike Flanagan continue de terroriser et de dévaster à parts égales, même après deux épisodes. Que réserve l’avenir?

Netflix a créé Haunting Series jusqu’à ce qu’une anthologie soit autorisée, il ne serait donc pas surprenant que les géants du streaming décident d’annuler l’émission immédiatement après. Manoir Bly. James Kniest, le directeur de la photographie, est d’accord. Digital SpyIl semble probable qu’il y aura une troisième saison.

«Je crois qu’il y aura un autre versement. Ce sera une énorme demande du public, surtout après Bly. C’est une excellente idée. Mike, en tant qu’écrivain et créateur, doit trouver amusant de fouiller dans la littérature historique pour découvrir ces histoires intéressantes », a-t-il déclaré.

Quelle est la prochaine étape après Bly ?? Quelle histoire Flanagan nous racontera-t-il ensuite ? Allons-nous jamais oublier nos cauchemars sur la Doll Faced Lady ? Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses questions auxquelles cet article répondra.

Date de sortie de la saison 3 de The Haunting : quand la saison 3 de The Haunting sera-t-elle diffusée ?

The Haunting of Bly Manor a été tourné en février 2020, juste avant la pandémie qui a stoppé la production télévisuelle dans le monde. Le reste du travail de post-production a été effectué à distance.

De nouveaux retards causent des problèmes dans l’industrie et soulèvent des questions quant à la date de production d’une troisième saison de The Haunting. Il ne suffit pas qu’il y ait eu deux ans entre la première et la deuxième saison. Flanagan travaille également actuellement sur Midnight Mass, une série d’horreur Netflix.

Tout cela signifie que le prochain versement de Haunting n’arrivera pas avant 2022 au plus tôt. Ne soyez pas surpris si cela prend plus de temps.

Le casting de la saison 3 de Haunting : qui est là ?

Alors que The Haunting of Hill House partage une grande partie de sa distribution, The Haunting of Bly Manor a quelques nouveaux visages. Dans la saison 3, l’un des acteurs suivants pourrait être de retour en tant que nouveau personnage :

Victoria Pedretti

Oliver Jackson Cohen

Amélie Eve

Tania Muller

Rahul Kohli

Tahirah Sharif

Amélie Smith

Benjamin Evan Ainsworth

Henri Thomas

Kate Siegel

Carla Gugino

Ne parlant qu’à l’espion numérique Tahirah Sharif, elle a dit qu’elle aimerait y retourner pour la troisième fois. saison de chasse.

« Oh mon Dieu, ouais, à 100 %. C’est un genre que j’aime autant qu’il est. Tous ceux qui travaillent avec Mike, Trevor et toute l’équipe veulent revenir à chaque fois. Mike est un génie de l’écriture et de la réalisation. C’est incroyable. Les personnages qu’il crée sont tellement fascinants.

L’intrigue de la saison 3 de Haunting : quel est le résultat ?

Entertainment Weekly Mike Flanagan, un créateur de la série, a discuté du lien entre The Haunting of Hill House (Haunting of Bly Manor) et The Haunting of Hill House.

Il a déclaré: « Il n’y a pas de lien narratif, mais il y a certainement de petits œufs de Pâques, à la fois dans les petits détails et les moments de dialogue ainsi que dans certaines de ces idées de Hill House. »

Il y aura certaines choses qui déclencheront cette poussée de dopamine créée par ces connexions. Ce n’est pas un lien direct du point de vue de l’histoire.

Ces liens thématiques nous portent à croire que la saison 3 de The Haunting suivra dans la même veine. De quel texte Flanagan s’inspirera-t-il ? C’est difficile à dire, mais le partenaire producteur de Mike, Trevor Macy, a clarifié le processus lors d’une conversation avec Vanity Fair.

Le processus est similaire sauf qu’il s’agit d’un remake littéraire. Le but est de mettre à jour l’histoire. Vous devez trouver le meilleur terrain pour élever le personnage du matériau source. Cependant, nous avons pris quelques libertés en le mettant à jour avec un cadre moderne.