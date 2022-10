Guide étape par étape pour co-regarder des vidéos YouTube dans Google Meet

in

14 octobre 2022 16:41:19 IST

Le partage en direct est désormais possible grâce à Google Meet. Les utilisateurs peuvent co-diffuser des vidéos pendant la réunion via cette fonctionnalité. Il existe certaines conditions préalables avant de commencer à co-regarder des vidéos YouTube dans Google Meet. Vous auriez besoin d’un appareil Android, d’un compte Google personnel et de Google Meet.

Un abonnement premium est requis pour démarrer une session en direct sur YouTube. Cependant, les participants à la réunion peuvent co-regarder la vidéo sans en avoir un. La fonctionnalité de partage en direct a été introduite dans Duo plus tôt cette année. Et maintenant que Duo et Meet ont fusionné, cette fonctionnalité est également disponible dans Google Meet.

Étapes pour co-regarder des vidéos YouTube dans Google Meet :

Étape 1 : Après avoir rejoint une réunion, appuyez sur l’écran pour afficher les commandes d’appel.

Étape 2 : Trouvez le menu à trois points qui apparaît en bas, puis cliquez dessus. Après cela, sélectionnez « Activités ».

Étape 3 : Appuyez sur le bouton YouTube visible sous Activités.

Étape 4 : recherchez la vidéo que vous souhaitez partager en direct. Il convient de noter que certaines vidéos YouTube, y compris tout contenu payant et contenu pour enfants, ne peuvent pas être lues pendant le partage en direct.

Étape 5 : Cliquez sur la vidéo que vous souhaitez co-regarder.

Étape 6 : Appuyez sur le bouton Démarrer dans le menu contextuel qui demande de commencer une session de partage en direct.

Une barre verte avec le texte « Vous partagez en direct dans Meet » sera visible en bas de votre écran une fois le partage en direct commencé. Cela implique que tous ceux qui assistent à votre réunion regardent maintenant la vidéo YouTube. Lorsque la lecture de la vidéo commence, tous les participants à la réunion peuvent mettre en pause, rembobiner et transférer la séquence pour tous les participants.

N’oubliez pas que lorsque vous regardez une vidéo dans l’application YouTube, vous risquez de manquer des notifications ou des messages de réunion. Par conséquent, il est conseillé de vérifier régulièrement l’application Meet pour toutes les notifications qui auraient pu être manquées.

Dans un développement récent, Google a mis au point une fonctionnalité de transcription automatique pour Google Meet. Cette fonctionnalité enregistrera et transcrira automatiquement une discussion. Cela garantit que les utilisateurs ne manquent aucune information importante qui a été donnée au cours de la session.

