La fin de « She-Hulk » et la scène post-générique expliquées : Le leader du renseignement, la rupture du quatrième mur et plus encore

Le jeudi 13 octobre, Disney+ a créé le dernier chapitre de la première saison de « She-Hulk ». Avec sa caractéristique rupture du quatrième mur, cet épisode a été ponctué de moments bouleversants et de quelques surprises pour le l’avenir du MCU.

De cette façon, l’histoire de l’avocat a pris fin. Jennifer Walters. Cependant, il est possible qu’on la voit dans plus de productions de la franchise et même dans une deuxième saison de cette production.

ATTENTION SPOILERS. Si après avoir regardé le chapitre, vous avez des questions, cette note est pour vous. Dans les lignes suivantes, découvrez ce que fin expliquée (fin expliquée) de la merveille série Elle-Hulk.

LA FIN EXPLIQUÉE DE « SHE-HULK »

Vers la fin de « Elle-Hulk »nous avons découvert que c’était Todd qui a organisé tout le réseau de Intelligence attaquant constamment Jennifer Walters sur Internet. Ainsi, on comprend pourquoi le personnage était si étrange avec notre protagoniste.

Plus tard, on découvre que abomination participer à l’une des réunions organisées contre Jenifermais en tant que entraîneur motivationnel. Il les rencontre chez eux, où il est arrivé carlin en complicité de Nikki. Tous deux cherchaient à rencontrer les sujets qui harcelaient leur ami.

Todd et Abomination lors d’une réunion du renseignement (Photo : Marvel Studios)

Puis il fait son apparition Jenifer, qui avait prévu de rester quelques jours avec Émile Blonsky à sa maison de retraite. Nikki, puis lui révèle qui sont vraiment ces personnes. En outre, Todd explique que c’est lui qui a payé Josh coucher avec elle et divulguer sa vidéo intime.

Être rejeté par Jenifer, Todd (Hulk King) il a cherché à utiliser le sang de l’avocat pour acquérir des super pouvoirs. Quand il l’obtient, il montre à tout le monde comment il peut se transformer.

De même, lors de la réunion Titania et Bruce Banner (Hulk)avec qui abomination Une bataille épique commence. Face au désordre, Jenifer il brise le quatrième mur et se demande ce qui se passe avec son spectacle.

Il décide donc de transférer Disney+ et dirigez-vous vers le « monde réel », où il rencontre l’équipe de rédaction de sa propre émission. Ils vous disent qu’ils répondent simplement à Kévin.

Jennifer Walters franchit le quatrième mur à la fin de « She-Hulk » (Photo : Marvel Studios)

Après avoir signé un long accord de confidentialité et battu des agents de sécurité, elle hulk apparaît devant lui. Ce n’est autre qu’une intelligence artificielle, un robot qui fait clairement référence au président de Studios Marvel, Kévin Feig.

Le protagoniste, immédiatement, débat de la toute fin de sa série. Après une longue discussion, ils se mettent d’accord sur une nouvelle issue, désormais au grand jour.

De cette façon, elle fait face Todd, qui n’a plus de pouvoirs, et lui dit qu’il gagnera légalement la bataille. Immédiatement, la police arrête le soi-disant « Roi Hulk » et se verrouille Emilie pendant 10 ans de plus, pour s’être transformé en monstre alors qu’il lui était interdit de le faire.

Il convient de mentionner qu’il apparaît également Matt Murdock (Daredevil)qui accompagne Jenifer à une réunion de famille. arrive enfin Ponton et présente son fils : Skaar.

Matt Murdock accompagne Jennifer Walters à une réunion de famille (Photo : Marvel Studios)

LA SCÈNE POST-CRÉDIT « SHE-HULK »

Pendant la scène post-générique à la fin de « Elle-Hulk », nous voyons Émile Blonsky retour en prison, rompant l’accord de ses conditions de libération conditionnelle.

Cependant, son séjour en prison est de courte durée, puisque wong le fait sortir de l’endroit. En ce sens, on suppose que abomination il y aura une nouvelle saison dans un ring clandestin. De plus, il est suggéré qu’il passerait une partie de son temps à Kamar Taj.

Emil Blönsky et Wong dans la scène post-générique à la fin de « She-Hulk » (Photo : Marvel Studios)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « SHE HULK » POUR L’AVENIR DU MCU ?

Sans aucun doute, l’une des plus grandes révélations du chapitre a été l’inclusion de Skaarle fils de Ponton. Au-delà de son entrée dans la puissante famille de la franchise, il sera un personnage clé des futurs événements de la MCUselon les bandes dessinées.

Son rôle est crucial dans la guerre mondialeun événement au cours duquel Ponton blâmer le illuminati de la mort de sa femme, de son enfant à naître et du million de citoyens qui avaient péri sur la planète qu’il habitait.

En revanche, après les événements présentés, il est possible qu’une deuxième saison de la série soit prévue, même si cela n’a pas encore été confirmé : « Bien sûr, vous laissez la porte ouverte aux possibilités d’une deuxième, troisième et quatrième saison. C’était donc mon approche mentale. » a dit Jessica Gao au balado « Nation des héros » de Deadline.

Hulk et son fils Skaar à la fin de « She Hulk » (Photo : Marvel Studios)

PLUS D’INFORMATIONS SUR « SHE-HULK »

FICHE TECHNIQUE SHE-HULK

Titre original : « She-Hulk : Avocat »

Année : 2022

Pays : États-Unis

Réalisation : Jessica Gao (Créatrice), Kat Coiro, Anu Valia

Scénario : Jessica Gao

Personnage : Stan Lee

Photographie : Doug Chamberlain

Producteur : Marvel Studios

Distributeur : Disney+

LE CAST DE « SHE-HULK : AVOCAT À LA LOI »

Tatiana Maslany comme Jennifer Walters / She-Hulk

Jameela Jamil comme Mary MacPherran / Titania

Ginger Gonzaga comme Nikki Ramos

Renée Elise Goldsberry comme Amelia

Tim Roth comme Emil Blonsky / Abomination

Mark Ruffalo dans le rôle de Bruce Banner/Smart Hulk

Benoît Wong comme Wong

Michel Curiel comme Arthur. PLUS DE DÉTAILS ICI.

« SHE-HULK » AURA-T-IL UNE SAISON 2 ?

Jusqu’au moment, Ni Marvel Studios ni Disney+ n’ont confirmé que « She-Hulk : Defender of Heroes » sera renouvelée pour une deuxième saison.. Très probablement, nous n’aurons pas de nouvelles à ce sujet pendant longtemps, car le MCU il fait généralement ces séries pour les introduire plus tard dans des films plus grandscomme ils l’ont fait avec « WandaVision » et « Doctor Strange: Multiverse of Madness ».

Bien qu’il y ait eu des rumeurs qui montrent comme Mme Marvel et Moon Knight auront des livraisons supplémentaires, ce n’est rien de concret. La seule série dont le renouvellement a été officiellement annoncé est « Loki ». PLUS DE DÉTAILS ICI.