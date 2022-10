Chucky taquine un destin horrible pour Liv Morgan de la WWE dans l’apparence de la saison 2

de la WWE Liv Morgan sera la guest star de la deuxième saison de Chucky et un clip en avant-première a taquiné son apparence. La star de la lutte professionnelle, qui a récemment organisé le championnat féminin WWE SmackDown, apparaîtra dans l’épisode 4, intitulé « Death on Denial ». Bien que des détails spécifiques n’aient pas été divulgués sur son personnage, Morgan et la poupée tueuse lui-même taquinent qu’elle rencontrera un destin horrible dans la nouvelle promo. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.





« Liv, la plupart des gens essaient de s’éloigner le plus possible de moi, mais vous essayez en fait de vous rapprocher le plus possible », déclare Chucky (Brad Dourif) dans le clip, qui comprend également des images d’interview de Morgan s’adressant à elle. Chucky camée.

« Je veux que Chucky me tue », dit Liv avec joie. « C’est un rêve. Je ne veux pas de rôle principal, je ne veux pas de rôle principal, je veux juste être brutalement assassiné par Chucky. »

À cela, le Good Guy taquine, « Et si tu me rejoignais dans mon émission, mais Liv, fais attention à ce que tu souhaites! »

Si Chucky tue effectivement Morgan dans la série, ce serait quelque chose que le favori des fans de lutte professionnelle attend avec impatience depuis longtemps. Elle a exprimé son désir de se faire tuer dans l’émission de télévision lors d’interviews précédentes, et l’année dernière, elle s’est produite à la télévision de la WWE portant une tenue inspirée du look de Chucky. À l’époque, Morgan a également tweeté quelques images d’elle-même et a tagué l’officiel Chucky compte, demandant « Tu veux jouer ? »

Morgan a déjà atteint un autre de ses objectifs de vie lorsqu’elle a été signée par la WWE en 2014. Après s’être fait un nom dans la division NXT de l’entreprise, Morgan est depuis devenue l’une des stars les plus populaires de l’entreprise, après avoir participé au premier -ever Women’s Royal Rumble match et plusieurs WrestleManias. En juillet 2022, elle a remporté le match du classement Money in the Bank, ce qui lui a donné une opportunité de remporter le titre; elle l’a utilisé pour vaincre Ronda Rousey le même soir pour remporter le WWE SmackDown Women’s Championship. Du côté des acteurs, Morgan rejoindra également Uma Thurman et Samuel L. Jackson dans le thriller à venir La salle de mise à mort.





Chucky est aussi mortel que jamais dans la saison 2 de Chucky

Chucky sert de continuation à la série de films qui a culminé avec Culte de Chucky. Brad Dourif revient en tant que voix de Chucky avec d’autres favoris des fans de la franchise, tels que Jennifer Tilly, Fiona Dourif et Alex Vincent, faisant des apparitions spéciales. Il est produit par Don Mancini, Nick Antosca, Alex Hedlund, David Kirschner et Jeff Renfroe.

Vous pouvez lire la description officielle de la série ci-dessous.

Dans la série télévisée, Chucky croise des ennemis jurés, d’anciens alliés et de nouvelles proies, alors qu’il cherche à inspirer la peur et le chaos partout où il va. Après que son plan diabolique d’envahir les hôpitaux pour enfants américains ait été déjoué dans la première saison, Chucky cherche maintenant à se venger de ceux qu’il tient pour responsables : les adolescents survivants Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson) et Lexy (Alyvia Alyn Lind), ainsi que son ex. Tiffany, maintenant son ennemie jurée. Pendant ce temps, « Jevon » peut-il réussir en couple face à l’adversité dans leur nouvelle école catholique, sans parler d’un tout nouvel assaut de terreur de la part de la poupée démon ?

Chucky diffusé le mercredi à 21 h sur USA et SYFY.