"call Of Duty Warzone" Obtient Deux Nouveaux Goulags

Dans l’annonce de la nouvelle saison de « Call of Duty Warzone », une « nouvelle expérience du Goulag » avait déjà été suggérée. Le fait que deux nouveaux goulags arrivent pour « Warzone » est une petite surprise. Un goulag est une réplique de la carte originale de Nuketown.

Après que les joueurs meurent dans « Warzone », ils viennent au goulag et doivent jouer un 1v1 contre un autre joueur. S’ils gagnent leur duel, ils peuvent retourner au match régulier « Warzone ». Le goulag original d’Infinity Ward disparaît maintenant de la carte de Verdansk. Mais il y aura aussi des duels passionnants dans le nouveau Goulag, rapporte Eurogamer.

Action 1on1 en carton Nuketown

Voici à quoi ressemble la réplique en carton rapide de Nuketown.

Parce que l’ancien Goulag est remplacé par une réplique en carton de la carte légendaire Nuketown de « Call of Duty: Black Ops ». Même la carte originale de Nuketown est assez petite, la version Goulag a même été rendue plus petite. Comme le rapporte Eurogamer, les entrées des pièces intérieures et de la cour arrière ont été bouclées. Donc, toute l’action se déroule dans la rue avec le bus et le camion garés.

Rien ne change dans les règles du Goulag: le dernier opérateur en vie ou celui qui conquiert le drapeau en prolongation a une seconde chance à Verdansk.

Rebirth Island a son propre goulag

Rebirth Island, la nouvelle carte de « Call of Duty Warzone », possède également son propre goulag. Il s’agit d’un bloc de prison situé sous l’île. Au milieu de la zone se trouve une chambre où des expériences étaient auparavant menées sur des prisonniers. Les deux duellistes commencent sur deux couloirs opposés qui sont connectés à la chambre.

Mais si vous voulez prendre votre adversaire par surprise avec une attaque surprise à travers la salle, vous devriez réfléchir à deux fois. Des détecteurs de métaux sont installés dans les couloirs pour alerter l’ennemi lors de son passage.