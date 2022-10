Guardians of the Galaxy Holiday Special dévoile sa première bande-annonce officielle

Marvel Studios vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour le spécial de Noël de »Gardiens de la Galaxie’‘ dirigé par James Gunn. Après les événements de »Thor : Love and Thunder », la spéciale prépare l’équipe pour leur dernière aventure dans »Guardians of the Galaxy Vol. 3 », où ce sera la dernière fois que nous verrons les Gardiens unis comme une équipe.

L’aperçu nous montre comment l’équipe veut encourager Star-Lord après son duel sur la mort de Gamora dans » Avengers : Endgame », alors ils reviendront sur terre pour apporter l’esprit de Noël, en recrutant Kevin Bacon comme cadeau de Noël spécial.

»The Guardians of the Galaxy Holiday Special » a été annoncé en décembre 2020 lors de la Journée des investisseurs Disney. Bien que peu d’informations supplémentaires aient été données au moment de son annonce, Gunn a assuré qu’il serait essentiel de le voir pour comprendre les événements qui se produiront dans »Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 ».

« C’est canon. Il s’agit des Gardiens, vous allez apprendre des choses que vous devez apprendre avant de voir le Vol. 3, et c’est génial », a déclaré Gunn en juillet 2021. « Je suis très, très content de ça. J’utilise beaucoup des mêmes décors. Les mêmes acteurs, évidemment. Donc nous tournons, vous savez, en même temps que le film. »

La spéciale a terminé ses enregistrements en avril 2022 et durera au total 40 minutes. Ici, nous verrons le retour de Cosmo the Space Dog, qui a fait une apparition en tant que personnage dans la scène du générique du premier film Les Gardiens de la Galaxie. Dans les bandes dessinées, Cosmo est un chien qui aide les Gardiens en communiquant par télépathie.

Le spécial de Noël des Gardiens de la Galaxie sera si important pour l’histoire des personnages que même James Gunn l’a qualifié de son meilleur travail à ce jour.

« Cette spéciale est la meilleure chose que j’ai jamais faite de ma vie », a déclaré Gunn en mars. « C’est totalement ridicule, et chaque jour, nous ne pouvons pas croire que nous le faisons. Nous adorons tous ça. C’est comme si personne n’avait jamais vu auparavant. J’ai hâte que les gens le voient. » Heureusement, les fans n’auront pas à attendre longtemps.

»The Guardians of the Galaxy Holiday Special » arrivera au cours de la saison de Noël sur la plate-forme de Disney+.