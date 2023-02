Dead Space Remake: combien de temps faut-il pour terminer le jeu

Après une longue attente, le remake du jeu vidéo d’horreur classique de 2008 est sorti »espace mort », apportant un grand nombre d’améliorations au titre original, soulignant la caractérisation du protagoniste Isaac Clarke qui a ravi les fans.

Cependant, bien qu’il s’agisse d’une amélioration significative par rapport au premier jeu, l’un des facteurs décisifs lors de l’achat d’un jeu vidéo est la durée du jeu, de nombreux joueurs se demandant combien de temps il faudra pour terminer le jeu.

L’histoire principale du remake de »Dead Space » n’est pas très différente du titre original, étant divisée en 12 chapitres principaux. Selon la rapidité avec laquelle les joueurs terminent chacun des chapitres, le titre durera au total de 12 à 18 heures, chaque chapitre durant entre une et deux heures.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Ce que contient chaque édition de Dead Space Remake

La différence de durée variera en fonction des stratégies et des armes dont les joueurs disposent, en battant les principaux ennemis du jeu : les Nécromorphes. » Dead Space » se distingue par l’utilisation d’outils industriels comme armes principales, différant des armes à feu typiques d’autres titres.

Par conséquent, les fans du »Dead Space » original de 2008, qui sont déjà familiers et habitués à ces mécanismes de jeu uniques, peuvent terminer le jeu beaucoup plus rapidement que ceux qui expérimentent »Dead Space » pour la première fois. .

Les joueurs qui cherchent à terminer complètement le remake de » Dead Space » verront une différence par rapport au titre original, qui ne contenait qu’une poignée de journaux audio et textuels à collectionner que le joueur pouvait trouver. Le remake propose désormais des quêtes secondaires complètes que le joueur doit rechercher et expérimenter.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Forspoken, PlayStation 5 : combien de temps faut-il pour terminer le jeu







De plus, il y a une fin secrète qui est exclusive au remake » Dead Space », mais elle ne peut être déverrouillée que si les joueurs se plongent dans le New Game Plus et récupèrent tous les fragments de marqueur, ce qui signifie qu’ils devront rejouer le jeu . ensemble complet. Tout cela représenterait un total de 22 à 28 heures de jeu.

Le remake de »Dead Space » est disponible pour Xbox série X|S, playstation 5 et PC.