DC Studios nomme James Gunn PDG aux côtés de Peter Safran

Il semble que DC ait été émerveillé par le travail de James Gunn dans ses productions, car il a été confirmé que le cinéaste et Pierre Safran seront les nouveaux co-présidents et co-PDG de DC Studios, le nouveau studio qui remplacera DC Films dans Découverte de Warner Bros..

Depuis quelques mois maintenant, Warner cherchait un réalisateur pour superviser ses propriétés de bandes dessinées sur grand écran et à la télévision, espérant reproduire le succès du président de Marvel Studios, Kévin Feig.

Gunn sera chargé de superviser le côté créatif de DC Studios, tandis que Safran se concentrera sur les problèmes de travail et de production. Malgré leurs nouvelles nominations, tous deux continueront à travailler dans leurs domaines respectifs, même s’ils travailleront en étroite collaboration avec les réalisateurs de Warner Bros. Pictures, Michel De Luca Oui pamela abby.

« Nous sommes honorés d’être les gardiens de ces personnages de DC que nous aimons depuis que nous sommes enfants », ont déclaré Gunn et Safran dans un communiqué. « Nous sommes impatients de collaborer avec les scénaristes, réalisateurs et acteurs les plus talentueux du monde. créer un univers intégré à plusieurs niveaux qui permet toujours l’expression individuelle des artistes impliqués

« Notre engagement envers Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn et le reste des personnages de DC n’a d’égal que notre engagement envers la merveille de la possibilité humaine que ces personnages représentent. Nous sommes ravis de revigorer l’expérience théâtrale à travers le monde en racontant certaines des plus grandes, des plus belles et des plus grandes histoires jamais racontées », poursuit le communiqué.

Bien que Gunn soit entré dans le monde des super-héros avec »gardiens de la Galaxie » de Marvel, a remporté de grands succès avec les productions de propriétés DC ces dernières années. En 2021 il réalise »Escouade suicide » recevoir beaucoup d’éloges, pour créer plus tard la série à succès »pacificateur » pour hbo maxqui produit déjà une deuxième saison.

Safran a également été impliqué dans divers projets DC, produisant »Aquaman », »The Suicide Squad », »Shazam ! » et »Peacemaker ».