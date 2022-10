Le problème du millionnaire de Google : les amendes continuent de pleuvoir sur Play Store et Android

in

La Commission indienne de la concurrence a confirmé une amende de 113 millions de dollars à Google, ordonnant en outre que les paiements de tiers sur le Play Store soient autorisés.

Il semble que les différentes administrations à travers le monde se soient concentrées sur les géants technologiques, et dernièrement nous continuons à voir Google, Apple et les autres impliqués dans des litigesplaintes, nouvelles propositions fiscales et amendes diverses pour pratiques anticoncurrentielles surtout.

Le dernier a été reçu par le géant de Mountain View, qui, comme nous l’ont dit les collègues de TechCruch, a reçu une sanction d’un million de dollars en Inde de pas moins de 9 360 millions de roupies, soit environ 113 millions de dollars, pour abus de domaine avec votre Google Play Store sur Androïd.

L’amende a été remise à Google par le Commission de la concurrence du gouvernement indienqui conclut dans ses allégations que la société californienne mène « une imposition injuste de conditions » forçant les développeurs à utiliser exclusivement leurs passerelles de paiementsans offrir l’ouverture nécessaire et/ou la possibilité d’intégrer d’autres systèmes dans les applications.

La CCI dit avoir procédé à la demande de Google l’ouverture du Play Store aux paiements externes via d’autres passerelles dans un délai de trois mois, avertissant à l’avance qu’ils seront vigilants et ils n’accepteront pas de solutions ou de correctifs d’urgence qui compliquent la possibilité de canaliser les paiements via la plate-forme que le développeur choisit dans chaque cas.

Les administrations indiennes infligent une amende de 113 millions à Google pour pratiques anticoncurrentielles à l’encontre de Google, demandant l’ouverture du Play Store aux passerelles de paiement tierces dans ce qui est déjà un correctif important du principal marché de Google en nombre d’utilisateurs.

Ce n’est sûrement pas tant la sanction économique, puisque 113 millions de dollars, c’est presque de la monnaie dans les bilans de Google, mais plutôt les graves correctif reçu d’un marché indien qui est devenu récemment la plus grande mine d’or de l’industrie technologiqueavec une croissance imparable qui supposait sûrement d’énormes profits dans les commissions du Play Store pour le géant des moteurs de recherche.

Pas en vain, n’est-ce pas Google et Android détiennent plus de 95 % de parts de marché en Indece qui suppose de facto une sorte de monopole, et ce pays est déjà le marché principal pour ceux de Sundar Pichai en termes de nombre d’utilisateurs.

À présent devra attendre la réponse de Mountain Viewcar la Commission indienne de la concurrence a été très claire dans ses impositions, demandant à Google d’ajuster ses « des conditions injustes, déraisonnables, discriminatoires ou oppressives pour les services offerts » sur le marché indien.

Non seulement cela, mais aussi les régulateurs Ils ont également demandé à Google d’être clair et transparent dans ses politiques de collecte de données. des utilisateurs, afin que les transactions générées par le paiement ne puissent pas être transformées en profils de consommation qui supposent un avantage concurrentiel du Play Store.

