Clubhouse s’est envolé en bourse grâce à Elon Musk. Mais le mauvais club-house

Il y a quelques mois, peu ou très peu de personnes avaient entendu parler de Clubhouse, le réseau social de messagerie audio qui a fait la une de nombreuses publications technologiques ces dernières semaines. L’une des raisons de sa viralité, comment pourrait-il en être autrement, a été Elon Musk, qui en Twitter a annoncé qu’il allait s’exprimer sur la plateforme sur diverses questions, atteignant une audience record. Comme tout ce que l’homme d’affaires touche, et que certains ont déjà appelé «l’effet Elon», les investissements dans l’entreprise ont commencé à augmenter.

Personne n’imaginait alors qu’une autre société du même nom, Clubhouse Media Group, et cela n’a rien à voir avec l’application audio, allait avoir une part de cette folie des investisseurs. Mais il l’a fait. Oui, les gens placent leur argent dans la mauvaise entreprise depuis des jours, ce qui a explosé la semaine dernière et les propriétaires ne peuvent pas expliquer ce qui se passe.

L’erreur. Tout a commencé avec ce tweet: « Au Clubhouse ce soir à 22 h, heure de Los Angeles « . Elon a cité ses partisans là-bas, sur l’estrade où vous parlez comme si vous parliez dans une conversation téléphonique. Le résultat? Les actions de Clubhouse Media Group ont grimpé de plus de 45% en début de séance le lendemain, selon Markets Insider. Nous parlons du mauvais club-house, bien sûr.

Au Clubhouse ce soir à 22h, heure de Los Angeles – Elon Musk (@elonmusk) 31 janvier 2021

Les propriétaires ont eu des yeux chiribitas lorsqu’ils ont vu comment une entreprise qui avait été avec un niveau d’investissement relativement faible pendant des années a décollé de nulle part. « Nous ne sommes pas affiliés à l’application. Nous ne voulons aucune confusion avec eux », a déclaré un porte-parole de l’entreprise dans un communiqué. « Nous ne comprenons pas pourquoi tout cela se passe. C’est peut-être Elon Musk, mais nous n’en avons aucune idée », ont-ils commenté.

Groupe de médias Clubhouse. D’accord, alors où les investisseurs ont-ils mis leur argent concrètement sinon sur le réseau social? Selon Bloomberg, Clubhouse Media Group Inc. est une entreprise qui «fournit des services de traitement médical, de recherche scientifique, d’enseignement, de prévention et de santé». Il s’agit d’une société de soins de santé qui s’appelait auparavant Tongji Healthcare Group et est basée à Guangxi, en Chine. Et pourquoi une société de soins de santé chinoise s’appelle Clubhouse Media Group?

Il s’avère que, selon un communiqué de presse de l’entreprise, Tongji Healthcare a acquis West of Hudson Group Inc, propriétaire de Le Clubhouse, une collection de maisons d’influenceurs pour créer du contenu, située dans les manoirs pittoresques du sud de la Californie.

Pas de connection. Ni les soins de santé ni les manoirs d’influenceurs n’ont rien à voir avec le Clubhouse lancé en 2020 auquel Elon Musk a participé l’autre jour. Cette dernière est une entreprise privée évaluée à 85 millions d’euros en mai après que l’homme d’affaires Andreesen Horowitz y ait investi. Et la réalité la plus plausible est que tous ces investisseurs de ces dernières semaines ne savent pas ce qu’ils font et n’ont pas réalisé que leurs milliers d’euros vont effectivement en Chine.

« L’effet Elon ». En fait, ce qui s’est passé ici n’est rien de plus qu’une conséquence de ce que le Financial Times appelle «l’effet Elon». On voit depuis longtemps comment vos publications sur Twitter et d’autres plateformes mettent le feu aux réseaux et aux bourses. Tapez simplement un mot et des actions sur Bitcoin, Tesla, Dogecoin, GameStop, Etsy et même Cyberpunk montent en flèche.

Avec le recul, la valeur de Bitcoin a augmenté de plus de 20% après que Musk a changé sa biographie personnelle sur Twitter en #bitcoin, alimentant la spéculation selon laquelle il avait acheté plus de crypto-monnaies. Moins de 24 heures plus tôt, le milliardaire avait indirectement augmenté les actions de CD Projekt, le développeur de Cyberpunk 2077, d’environ 12% après avoir déclaré sur Twitter que Le nouveau modèle de voiture de Tesla cela permettrait aux passagers de jouer au jeu. Et plus tard ceci: « Avec Cyberpunk, même les critiques ont littéralement des critiques, mais … super jeu. »

Il peut jouer à Cyberpunk – Elon Musk (@elonmusk) 28 janvier 2021

Il a également ajouté de l’huile sur le feu en tweetant «Gamestonk! —Une combinaison de GameStop et de «stonks», qui est un terme d’argot pour les actions – et un lien vers le fil de discussion WallStreetBets sur Reddit. Le tweet a semblé aider la valorisation de GameStop à monter en flèche, conduisant à plus de 10 milliards de dollars de transactions. Et son « J’adore Etsy », a fait grimper les parts du marché de la décoration de 9% en un jour.

Gamestonk !! https://t.co/RZtkDzAewJ – Elon Musk (@elonmusk) 26 janvier 2021

J’aime un peu Etsy – Elon Musk (@elonmusk) 26 janvier 2021

Les conséquences. Qu’une phrase du magnat, et maintenant l’homme le plus riche du monde, ait un si grand impact sur les marchés financiers soulève le débat sur la question de savoir si elle est vraiment éthique. Vincent Flood, animateur du podcast VideoWeek, En analysant le marché de la publicité, les tweets de Musk peuvent « avoir des conséquences dévastatrices pour les investisseurs de détail, alors que lui et ses amis s’enrichissent aux dépens des plus petits ». L’ancien Googler Rich Pleeth, entrepreneur et investisseur technologique à Londres, est d’accord, notant que Musk peut devenir «riche sur un seul tweet». «C’est un innovateur, mais cela ne veut pas dire qu’il est au-dessus des lois», a-t-il déclaré.

S’il est vrai qu’Elon Musk a répété à plusieurs reprises que ces tweets ne sont rien de plus que des blagues, le marché ne semble pas se soucier de savoir s’il bavarde ou non. Et nous le voyons récemment. Pendant ce temps, les investisseurs en service attendent avec impatience le nouveau commentaire dans le chronologie du PDG de Tesla. Seulement quelques clics pour déplacer votre argent d’un site à un autre.

Que sera, que sera …