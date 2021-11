Quelle est la valeur nette de Paul Rudd en 2021 ?

Paul Rudd a été élu homme le plus sexy cette année par Personnes magazine. Depuis que j’ai joué au petit ami de Phoebe Amis, il a joué dans d’innombrables films et télévisions série – et il a une valeur nette pour le refléter.

Né le 6 avril 1969 dans le New Jersey, Paul Rudd a 52 ans en 2021. Il fait ses débuts d’acteur en 1992 dans la série télévisée Sœurs, mais la plupart des gens le connaîtront pour avoir joué Mike dans Amis au début de sa carrière. Il a rejoint la série pour jouer le petit ami de Phoebe en 2002.

Paul Rudd est apparu dans plus de 65 films tout au long de sa carrière et a remporté plusieurs prix. Il a maintenant le titre de « l’homme le plus sexy du monde » à ajouter à son répertoire.

Quelle est la valeur nette de Paul Rudd ?

Paul Rudd est estimé à 70 millions de dollars (52 millions de livres sterling) en 2021. Rudd est également écrivain et producteur ainsi qu’acteur.

La plupart de son argent viendra de ses concerts d’acteur. Rudd a joué dans plusieurs films à fort chiffre d’affaires, notamment Marvel’s L’homme fourmi films.

Il a été déclaré l’un des acteurs les mieux payés pour l’année 2019 avec 40 millions de dollars (29,6 millions de livres sterling).

En 2015, il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Qui est la femme de Paul Rudd ?

Paul Rudd est marié à l’actrice Julie Yaeger depuis 2003. Ils se sont rencontrés dans le bureau du publiciste de Rudd où elle travaillait à l’époque et ils vivraient maintenant à Rhinebeck, New York.

Yaeger est connu pour les films Monsieur Jalousie et Hommes en noir. Comme Rudd, elle est aussi scénariste et productrice et elle a écrit la comédie de 2017 Dîner amusant pour maman.

Paul Rudd et sa femme Julie Yeager. (Crédit : PA)

Paul Rudd a-t-il des enfants ?