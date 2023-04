Grant Gustin répond aux rumeurs d’un camée dans le film Flash

Après neuf saisons à jouer Barry Allen dans l’Arrowverse, Grant Gustin dira au revoir au rôle dans la finale de la série à venir de Le flash sur The CW. Pendant ce temps, une autre incarnation du super-héros rapide arrivera bientôt dans les salles de cinéma, alors que la version cinématographique de Le flash sera présenté en salles moins d’un mois après la diffusion du dernier épisode de l’émission télévisée. Compte tenu de la proximité de ces événements, Gustin admet dans une nouvelle interview (via TVLine) qu’il se sent un peu « bizarre » d’avoir la sortie du film « qui se profile tout le temps », obtenant enfin sa sortie longtemps retardée presque immédiatement après sa propre course dans le rôle se termine.

Une question brûlante que certains fans auront est de savoir si Gustin fera une dernière apparition en tant que son Barry Allen avec une apparition dans le film. Ce n’est pas en dehors du domaine du possible, étant donné que Barry d’Ezra Miller a rencontré Barry de Gustin lors de l’événement croisé de The CW Crise sur des terres infinies. Le multivers laisse la porte grande ouverte pour que l’inverse se produise pour le film, mais Gustin n’admet rien. Il insiste sur le fait qu’il ne fait pas partie du film sans même une apparition en camée, bien qu’étant donné qu’Andrew Garfield a passé des mois à dire cela avant la sortie de Spider-Man : Pas de retour à la maisonles fans peuvent encore être sceptiques.

« De nombreuses rumeurs circulent depuis longtemps », explique Gustin. « Personne n’est sorti et m’a demandé directement, sur le disque, tout le temps. Les gens me demandent tout le temps dans la rue, et je ne garde pas un gros secret élaboré, non. »





Grant Gustin a hâte de revoir Michael Keaton dans le rôle de Batman

Images de Warner Bros.

Comme beaucoup de fans, et avec Gustin insistant sur le fait qu’il est juste « un Éclair fan » à ce stade, l’acteur dit qu’il anticipe le retour de Michael Keaton à Batman. Comme Keaton n’a pas joué son incarnation populaire du rôle depuis 1992 Le retour de Batmanle retour a de nombreux fans extrêmement excités.

« [I’m curious to] voir Keaton de retour dans le costume et comment ils l’intègrent « , a déclaré Gustin. « Mais aussi juste, c’est toujours excitant de voir une fonctionnalité de cette ampleur, et ce qu’ils vont pouvoir faire avec Flash dans ce cadre, dans ce type de véhicule. Comme un Éclair fan moi-même maintenant, je suis juste excité de voir comment ils le font. »

Il convient probablement de noter que même si Gustin joue timidement à propos d’une venue qu’il a en fait secrètement filmée, il n’a peut-être toujours pas vu Keaton du tout sur le plateau, car c’est ce que Ben Affleck, qui revient en tant que Batman alternatif, a dit à propos de son expérience avec le film.

« Je ne crois pas [George Clooney’s Batman] dans le Éclair film », a déclaré Affleck sur Jimmy Kimmel en direct ! lorsqu’on l’interroge sur ceux rumeurs. Il a ajouté : « Mais là encore, je n’ai même pas vu Michael Keaton, alors peut-être [Clooney] y a-t-il? »

Nous allons découvrir qui est dedans Le flash lors de la sortie du film le 16 juin 2023, après la finale de la série de Le flash sur The CW le 24 mai 2023.