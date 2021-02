Le nom de Hyundai Alcazar confirmé pour le SUV à sept places basé sur Creta, bientôt disponible dans le monde

24 févr.2021 12:06:43 IST

Le fait que Hyundai ait développé un nouveau SUV à trois rangées basé sur la Hyundai Creta de deuxième génération est un peu un secret de polichinelle. Maintenant, la société a confirmé que ce nouveau SUV s’appellera le Hyundai Alcazar et qu’il fera ses débuts mondiaux dans les semaines à venir. Le Hyundai Creta est le SUV le plus vendu en France depuis des mois, maintenant, et Hyundai France ne veut pas être laissé pour compte dans un segment qui connaît une augmentation des modèles à trois rangées.

Le design du Hyundai Alcazar 2021 diffère légèrement de celui de la Creta

Des photos d’espionnage ont précédemment confirmé que si le Hyundai Alcazar sera basé sur le Creta, il aura un certain nombre de nouveaux éléments de style à l’extérieur. À l’avant, l’Alcazar arborera une calandre différente – conçue pour la faire ressembler davantage au SUV phare de Hyundai dans le monde, le Hyundai Palisade – et recevra également un nouveau design pour les jantes en alliage.

La section arrière sera toute nouvelle, car l’Alcazar sera plus long que le Creta, et les grands changements seront à l’arrière du montant C. L’Alcazar recevra une vitre arrière plus grande, un nouveau hayon ainsi qu’un nouveau pare-chocs avec deux finitions d’échappement intégrées et des feux arrière à LED enveloppants.

L’intérieur du Hyundai Alcazar 2021 reflétera probablement celui de la Creta

À l’intérieur, le Hyundai Alcazar empruntera à nouveau fortement à la Creta 5 places. Le design intérieur devrait être en grande partie le même, mais Hyundai est sur le point de donner à l’intérieur de l’Alcazar une nouvelle palette de couleurs et un revêtement différent. La grande différence, bien sûr, sera l’ajout d’une troisième rangée de sièges, et Hyundai devrait également proposer une version à six places de l’Alcazar avec des sièges capitaine pour les passagers de la deuxième rangée, tout comme le font ses rivaux.

En termes de fonctionnalités, le Hyundai Alcazar s’appuiera sur la liste des équipements du Creta, vous pouvez donc vous attendre à voir d’autres goodies en plus de ce que le Creta contient déjà.

Options de moteur et de boîte de vitesses Hyundai Alcazar 2021

Sous la peau, le Hyundai Alcazar sera pour la plupart identique à la Creta et empruntera également ses options de moteur et de boîte de vitesses. Ainsi, l’Alcazar sera disponible avec des options de moteur essence et diesel de 1,5 litre, ainsi que le moteur turbo-essence de 1,4 litre, avec un choix de boîtes de vitesses manuelles et automatiques pour chaque moteur. Comme le Creta, l’Alcazar restera lui aussi un SUV à deux roues motrices.

Prix ​​et rivaux du Hyundai Alcazar 2021

Compte tenu du positionnement haut de gamme du Hyundai Alcazar, il est juste de dire qu’il aura un prix nettement plus élevé que le Creta sur lequel il est basé. La gamme Creta commence actuellement à Rs 10 lakh pour le modèle essence de base, et va jusqu’à Rs 17,49 lakh pour la version diesel-automatique haut de gamme.

Vous pouvez vous attendre à ce que les prix du Hyundai Alcazar varient de Rs 12 à 19 lakh, et bien que ce soit un bond significatif par rapport à la Creta, rappelez-vous que l’Alcazar rivalisera avec le MG Hector Plus, le Tata Safari et le prochain XUV500, qui ont tous un prix de départ beaucoup plus élevé, le Safari diesel-automatique haut de gamme dépassant même la barre des 21 lakh de Rs (tous les prix, ex-salle d’exposition).

