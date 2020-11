"GTA 5" & "GTA en ligne": Le crossplay est-il possible sur PS4, PS5, PC et Xbox?

Un succès depuis des années: « GTA 5 » est un classique moderne sur PC, PS4 et Xbox. Crossplay pour le multijoueur « GTA Online » est une fonctionnalité fréquemment demandée, qui n’est actuellement pas disponible dans le jeu. Cela pourrait-il changer à l’avenir avec la sortie PS5 ou la sortie Xbox Series X / S? Nous clarifions les faits.

Pouvez-vous jouer à « GTA 5 » et « GTA Online » avec crossplay?

Le jeu multiplateforme, appelé crossplay, devient de plus en plus la norme. Malheureusement, ceux qui voudraient parcourir la métropole de Los Santos avec des amis dans « GTA Online » ne peuvent actuellement le faire que sur le même système: le jeu ne permettra pas non plus le crossplay entre PC, PlayStation et Xbox en 2020.

Il est peu probable que quoi que ce soit change ici: «GTA 5» et «GTA Online» sont déjà assez anciens. Le développeur Rockstar Games devrait se concentrer sur « GTA 6 », qui, espérons-le, rejoindra la tendance Corssplay dès le début. Cependant, il n’y a aucune information fiable sur la suite tant attendue.

La version de nouvelle génération pourrait apporter un jeu croisé avec des restrictions

Dernière lueur d’espoir: en 2021, Rockstar Games veut également apporter son succès de longue date à la PS5 et à la Xbox Series X / S. Si le jeu croisé est toujours implémenté, ce serait le dernier moment sensible possible.

Ce qui fonctionnera peut-être: le jeu dit cross-gen – c’est-à-dire le jeu croisé dans le même écosystème de console. Cela dit, les joueurs PS4 peuvent jouer aux côtés de joueurs sur PS5. Il en va de même pour la Xbox One et la Xbox Series X / S. Mais cela n’est pas confirmé non plus.

Sommaire