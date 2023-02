Qui sont les acteurs de Chromosome 21 : le casting de la série Netflix

Netflix

Netflix a un nouveau hit dans son catalogue avec Chromosome 21 et les téléspectateurs veulent en savoir plus sur la série. Ensuite, un examen de sa distribution principale.

© IMDbQui sont les acteurs de Chromosome 21 : casting de la série Netflix.

chromosome 21 est l’un des ajouts récents du service de streaming Netflix à son catalogue et en quelques jours seulement, elle a réussi à se positionner comme l’une des séries préférées dans le monde entier. Cette histoire, créée par Matías Venables et Nico Martínez Bergen avec les scénaristes Emilia Noguera, Vladirmir Rivera et Pablo Toro, a captivé les abonnés par son thème, mais aussi par son casting.

Ce thriller mystérieux commence lorsque la police chilienne trouve un homme atteint du syndrome de Down sur une scène de crime. Le jeune homme, debout à côté du cadavre, est couvert de sang mais ne prononce pas un mot. De cette façon, l’enquêteur Mariana Enríquez commence une enquête pour déterminer si Tomy, son protagoniste, est un témoin ou un suspect.

+ Distribution de la série Chromosome 21

L’émission Chromosome 21 est interprétée par Sébastien Solorza, qui joue Tomás « Tomy » Ruiz, le jeune homme trisomique impliqué dans un crime à cause de son frère. Le deuxième rôle le plus important est Valentina Muhrchargée de donner la vie à Mariana Enríquez, commissaire de la brigade des homicides de la police d’enquête chilienne et responsable de l’affaire Tomy.

Le reste de la distribution principale de chromosome 21 Il est composé de: Mario Horton comme Bruno Durán, sous-commissaire du PDI et amoureux de Mariana ; Gaston Salgado comme Guillermo « Bekam » Ruiz, le frère cadet de Tomy et un criminel rusé; Pia Urrutia comme Cristina Pérez, une jeune femme trisomique de la classe supérieure, fille de Sofía et fiancée de Tomy ; Claudia Di Girolamo en tant que Sofía Lombardi, directrice exécutive de Down Up et la mère de Cristina; Daniel Muñoz comme Ariel « Coya » Zavala, un ancien policier propriétaire de l’usine où le crime a été commis ; et Alejandro Trejo comme Rafael Santoro, sous-préfet du PDI, patron d’Enríquez et de Durán.

chromosome 21 C’était un projet annoncé en 2018 et qui a reçu une grosse somme d’argent pour sa réalisation, par le Conseil national de la télévision du Chili. Trois ans plus tard, les premiers membres de l’équipe technique sont confirmés et le tournage est réalisé. La série a été créée en octobre 2022 sur Channel 13 et la plateforme Netflix a acquis ses droits de diffusion depuis le 8 février dernier.

