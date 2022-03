Android Auto pourra vous dire si vous utilisez de mauvais câbles USB

in

Google lance dans la version 7.5.121104 d’Android Auto un nouvel outil de diagnostic de connexion USB, avec lequel nous pouvons vérifier le câble et les connecteurs en cas de problèmes de stabilité.

Avoir nouvelle mise à jour automatique Android à l’horizon, même si cette fois il ne semble pas que l’interface conçue par Google pour étendre le bureau et les fonctionnalités de n’importe quel smartphone Android à nos voitures c’est compatible.

En fait, c’est cette compatibilité qui est la principale caractéristique de l’actualité qui nous amène ici aujourd’hui, puisque Mountain View développe un outil qui nous permettra de diagnostiquer les câbles USB que nous connectons entre la voiture et le mobile, pouvant ainsi vérifiez si la connexion USB est correcte une fois pour toutes, ou si Android Auto ne fonctionne pas correctement car nous avons un problème avec le câble utilisé.

L’outil nous a découvert une voix autoritaire comme celle de Mishaal Rahmanancien rédacteur en chef de xda-developers, qui nous a même montré sur son compte Twitter quelques captures d’écran de ce nouvelle fonctionnalité appelée Diagnostic de démarrage USB qui vérifiera la qualité de nos câbles USB :

L’outil vérifie si Android est capable d’envoyer des données via USB, ce qui peut ne pas être possible si le câble est connecté au mauvais port de la voiture, si le câble est incompatible/endommagé ou si le port USB du téléphone est endommagé. – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 16 mars 2022

Les compagnons de The Verge nous rappelaient déjà que Google recommande directement utilisez le câble de données fourni avec nos mobiles d’usine lors de leur connexion à notre véhicule pour utiliser Android Auto, en gardant toujours à l’esprit qu’il devrait avoir au maximum 1 mètre de long et que nous ne devrions pas utiliser moyeux pas de concentrateurs USB qui peut introduire des interférences.

Même ainsi, la recommandation n’est même pas connue de beaucoup, et Les plaintes de connectivité Android Auto étaient récurrentesdonc l’option de Google a été de développer cet outil qui va diagnostiquer la qualité de la connexion USBen vérifiant le câble et ses caractéristiques ainsi que le bon fonctionnement du connecteur USB.

Si vous rencontrez des problèmes avec Android Auto, peut-être que Google peut vous aider : mettez à jour vers la version 7.5.121104 de l’application maintenant et recherchez les diagnostics de connexion USB.

Nous ne savons pas vraiment comment l’outil effectue ses vérifications, cependant nous supposons qu’il va injecter du trafic de données dans le circuit créé entre la voiture et le smartphone, être capable d’analyser la vitesse et la stabilité de la connexion pour nous offrir les résultats.

Au cas où vous auriez des problèmes avec votre mobile et Android Auto, ou pour ceux qui veulent juste essayer cette option, sachez que l’outil est disponible et 100% fonctionnel dans la version 7.5.121104 d’Android Auto, que vous pouvez obtenir sur Google Play si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour correspondante. Le trouver est aussi simple que allez dans les paramètres Android Auto et accédez au menu aide à la connexionoù trouver l’outil Diagnostic de démarrage USB.

